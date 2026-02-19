울산시, ‘생애주기별 복지정책 안내 자료’ 제작-홍보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

생애주기별 촘촘한 복지정책 ‘한눈에’



복지 편의성·접근성↑, 적극 행정 추진

울산시가 시민들이 복지정책을 보다 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 '생애주기별 복지정책' 도표 자료를 제작해 전 부서와 공공기관, 구군에 공유하고 온·오프라인 전방위 홍보에 나선다.

이번 자료는 임신·출산부터 영유아기, 아동·청소년기, 청·중장년기, 노년기에 이르기까지 시민의 생애주기 전반을 아우르는 주요 복지정책을 한 장의 도표로 정리한 것이 특징이다.

복지제도를 사업별·부서별로 나열하던 기존 방식에서 벗어나 시민 삶의 흐름에 맞춰 정책을 재구성함으로써, 복지정보의 이해도와 활용도를 동시에 높였다는 설명이다.

울산시는 해당 자료를 전 부서와 산하기관, 구군에 공유하고 공공청사·복지관·주민센터 등 공공·복지시설에 게시할 예정이다.

또 울산시 누리집과 누리 소통망 등에도 게시해 온·오프라인을 연계한 홍보를 추진한다.

아울러 울산으로 전입하는 신규 세대에 발송되는 환영 서한문에 해당 자료를 동봉해 초기 정착 단계부터 지역 복지정책을 쉽게 접할 수 있도록 지원한다.

이를 통해 복지 접근성을 높이고 정책 체감도를 향상시키는 선제적 행정 서비스를 펼친다는 계획이다.

울산시는 이번 자료를 통해 시민의 복지정책 인지도와 접근성을 실질적으로 높이고, 필요한 지원을 적시에 찾을 수 있는 기반을 마련함으로써 복지 사각지대 예방과 정책 신뢰도 제고에 기여할 것으로 보고 있다.

향후 정책 변경 사항과 신규 사업을 지속 반영해 내용을 보완·관리함으로써 시민 생활에 밀착된 복지 안내 자료로 발전시켜 나간다는 방침이다.





장태준 복지보훈여성국장은 "복지정책은 존재하는 것만으로 충분하지 않으며 시민이 알고 활용할 수 있어야 비로소 완성된다"라며 "앞으로도 시민 눈높이에서 복지 접근성을 높이는 적극 행정을 지속 추진하겠다"라고 말했다.

울산시청.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr

