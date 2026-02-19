동해시, 잠복결핵 치료관리율 90.8% 달성…전년 대비 23.3%P '껑충’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

잠복결핵 치료관리율 67.5%→90.8% 향상

'치료응원 3단계 프로젝트' 본격 추진

건강관리, 복약관리, 치료동기 부여

강원도 동해시는 결핵환자 접촉자의 잠복결핵 치료완주율 향상을 위해 '잠복결핵 치료응원 3단계 프로젝트'를 본격 추진한다고 19일 밝혔다.

동해시가 결핵환자 접촉자의 잠복결핵 치료완주율 향상을 위해 '잠복결핵 치료응원 3단계 프로젝트'를 본격 추진한다. 동해시 제공

시에 따르면 2024년 결핵환자 접촉자 검진율은 100%를 달성했으나, 접촉자 중 잠복결핵감염 치료관리율은 67.5%에 머무르는 한계가 있었다. 이에 동해시는 2025년 잠복결핵 치료율 향상을 위해 적극적인 치료 독려와 복약관리 강화, 지속적인 상담과 모니터링을 집중 추진한 결과 치료관리율을 90.8%까지 향상시키는 성과를 거두었다.

잠복결핵감염은 증상과 전염성이 없어 치료 필요성에 대한 체감도가 낮고, 약 3개월간 꾸준한 복약이 필요해 치료 중단이 발생하기 쉬운 특성이 있다. 이에 따라 대상자의 자발적 참여와 더불어 체계적인 행정적 관리가 중요하다.

동해시는 치료완주율을 더욱 높이기 위해 건강관리·복약관리·치료동기 부여를 통합한 '잠복결핵 치료응원 3단계 프로젝트'를 추진한다.

이번 프로젝트는 치료 전·중·후 혈액검사 등 건강상태 확인을 통한 안전관리, 단계별 복약 상담과 치료순응도 관리, 치료 참여 독려를 위한 단계별 응원선물 제공, 치료완료자 수료증 발급 및 사후관리 등 치료 전 과정을 체계적으로 지원하는 내용을 담고 있다.





윤혜경 예방관리과장은 "잠복 결핵 치료는 결핵 발병을 예방하는 가장 효과적인 방법으로, 무엇보다 치료완주가 중요하다"며 "대상자들이 안전하고 꾸준하게 치료를 이어갈 수 있도록 체계적인 관리와 응원을 지속적으로 강화하겠다"고 밝혔다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

