키움운용 'KIWOOM 코리아밸류업 ETF', 순자산 1000억 돌파

3개월 수익률 41.97%

키움투자자산운용은 'KIWOOM 코리아밸류업 ETF'의 순자산이 지난 12일 기준 1000억원을 돌파했다고 19일 밝혔다.

금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 13일 기준 해당 ETF의 수익률은 ▲연초 이후 +36.65% ▲최근 1개월 +21.67% ▲최근 3개월 +41.97% ▲최근 6개월 +93.36% ▲최근 12개월 +150.93%로 집계됐다.

최근 국내 증시는 정부의 자본시장 활성화 정책과 주요 기업들의 주주환원 강화 움직임이 본격화되면서 '코리아 디스카운트' 해소 기대감이 커지고 있다. 한국거래소에 따르면 코리아 밸류업 지수는 1월 30일 2330.71포인트로 사상 최고치를 경신하며 강한 상승 흐름을 이어가고 있다.

특히 SK하이닉스, 삼성전자 등 주요 대형 상장사들이 대규모 자사주 매입·소각 및 현금배당 확대 계획을 발표하면서 기업가치 제고 정책이 실질적인 주주환원 확대 국면으로 이어지고 있다는 평가가 나온다.

이 같은 환경 속에서 'KIWOOM 코리아밸류업 ETF'에 대한 투자자 관심도 빠르게 확대되는 모습이다. 해당 ETF는 KRX 코리아 밸류업 지수를 추종하는 상품으로, 국내 상장 종목 중 시장대표성과 유동성 요건을 충족한 종목 가운데 수익성·주주환원·시장평가·자본효율성 등 질적 지표가 우수한 100개 기업에 투자한다.

13일 기준 상위 5개 편입 종목은 ▲SK하이닉스(28.19%) ▲삼성전자(19.42%) ▲현대차(5.23%) ▲KB금융(4.07%) ▲신한지주(3.37%)다.

총보수율은 연 0.009%로 동일 유형의 밸류업 ETF 가운데 매우 저렴한 수준의 비용 구조를 갖췄다. 장기 투자 시 비용 차이가 누적 수익률에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 비용 효율성을 높였다는 설명이다.





이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 "기업가치 제고 정책이 단기 이벤트가 아닌 구조적 변화 흐름으로 이어지고 있다"며 "대형 우량 기업 중심의 밸류업 전략을 저보수로 투자할 수 있다는 점에서 장기 투자자에게 의미 있는 선택지가 될 것"이라고 말했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

