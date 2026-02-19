속초시, ‘둘째 자녀까지’ 대학등록금 지원 확대…최대 100만원 지급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시, 2026년 다자녀가정 대학등록금 지원

23일부터 접수…동 주민센터 방문 신청

강원도 속초시는 다자녀가정의 경제적 부담을 덜고 지역인재의 안정적인 학업 여건을 조성하기 위해 2026년도 다자녀가정 대학등록금 지원 신청자를 모집한다.

속초시청 전경.

AD

다자녀가정 대학등록금 지원사업은 속초시에 주민등록을 둔 다자녀가정의 교육비 부담을 완화하고 자녀의 학업 지속을 돕기 위해 추진하는 사업이다.

지원 대상은 2024년까지 셋째 자녀 이상 대학 신입생 및 재학생이었으나 2025년부터 둘째 자녀 이상 대학 신입생으로 확대됐다. 2026년에는 둘째 자녀의 경우 2025년도 입학생부터 지원이 가능하다.

지원금은 1인당 최대 100만원이다. 타 장학금 등을 제외한 대학 등록금 실 납부액 범위 내에서 1회 지원한다.

신청 기간은 2월 23일부터 연중 접수하며 예산 소진 시까지 진행한다. 이 중 2월 23일부터 3월 31일까지는 집중 신청 기간으로 운영된다. 신청을 희망하는 경우 본인 또는 보호자가 주민등록지 관할 동 주민센터를 방문해 신청하면 된다.





AD

속초시 관계자는 "저출산 문제 해결을 위해서는 다자녀가정에 대한 실질적이고 체감도 높은 지원 정책이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 양육과 교육 부담을 낮추는 다양한 정책을 통해 아이 키우기 좋은 속초를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>