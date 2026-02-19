ETRI, 국내 첫 '지능형 6G 코어' 구현

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인공지능(AI)이 스스로 제어하는 6G 네트워크의 '두뇌'가 국내에서 개발됐다. '지능형 6G 코어'를 구현한 국내 첫 사례로 6G 핵심 인프라에 진전을 이뤘다는 평가다.

한국전자통신연구원(ETRI)은 6G 시대의 핵심 인프라로 주목받는 '지능형 서비스 프로그래머블 모바일 코어 네트워크' 기술을 개발하는 데 성공했다고 19일 밝혔다.

ETRI 연구진이 '지능형 서비스 프로그래머블 모바일 코어 네트워크' 기술 구현 과정을 논의하고 있다. 한국전자통신연구원

이 기술은 AI가 네트워크를 스스로 학습해 제어함으로써 서비스 요구 상황에 맞춰 유연하게 동작하는 자율형 6G 코어 네트워크 구현을 목표로 한다.

기존 5G 코어 네트워크가 상대적으로 정적인 세션 관리 구조를 기반으로 운영됐다면, 새로 개발된 기술은 AI 기반 예측과 제어로 서비스별 세션·경로·품질(QoS)을 실시간 최적화하는 게 강점이다.

특히 연구팀은 서비스 특성에 맞게 데이터 전송 경로를 설정할 수 있는 SRv6(IPv6 세그먼트 라우팅) 기술을 적용해 세션과 경로를 자동으로 구성·조정함으로써 서비스 특성에 맞는 통신 품질을 제공할 수 있도록 했다.

AI 내재형 제어·사용자 평면 구조(SBA 확장형)와 지능형 자동화 및 신뢰성 검증 모듈, AI 응용 서비스 학습·추론 최적화 기술을 구현해 네트워크 스스로 학습하고 의사결정을 수행하는 자율형 6G 코어 기반 기술을 확보한 것이다.

성능 검증 결과 새로 개발된 기술은 정해진 통로로 보내는 기존 GTP 기반 구조보다 세션 처리 효율이 40% 높아진 것으로 확인됐다.

또 서비스별 차별화된 경로 설정과 지연·대역폭 등 통신 품질(QoS)의 정밀 제어가 가능해졌고 AI 강화학습 기반 정책 추천 기능이 적용돼 운용자 개입 없이 세션과 트래픽 제어가 가능한 'End-to-End AI 자동화(Level 3)' 수준을 달성했다.

이는 네트워크 전 구간에서 AI가 정책을 자율적으로 판단·적용해 세션과 트래픽을 제어하는 단계에 도달했음을 의미한다.

이 기술은 AI 기반 자율 제어와 네트워크 자동화로 운용자 개입을 최소화함으로써 통신사의 운용 효율을 높이고 운용비용 절감과 자원 활용 최적화에 기여할 것으로 기대된다.

ETRI는 이번 기술을 3GPP SA2 국제 표준화 그룹에 기고해 현재 논의가 진행되는 중이다. 핵심 특허 60건 이상도 출원했다. 이와 함께 IEEE 커뮤니케이션즈에 관련 논문을 게재해 기술·표준·학문적 성과를 동시 확보했다고 강조했다. 이를 토대로 6G 지능형 코어 기술 주도권 확보에 나설 방침이다.

정태식 ETRI 네트워크연구본부장은 "이번 연구는 6G 코어 네트워크가 단순 데이터 처리 구조를 넘어 AI 스스로 판단·제어하는 '지능형 플랫폼'으로 진화했음을 보여주는 중요한 이정표"라며 "ETRI는 향후 Evolved SBA 기반 차세대 6G 코어 고도화를 지속해 추진할 계획"이라고 말했다.





한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)의 '6G 핵심기술개발사업' 일환으로 ETRI와 SK텔레콤, LG유플러스, 에스넷ICT 등이 공동 수행했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

