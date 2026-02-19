민테크, 전기안전공사와 ESS 진단평가 시스템 공급 계약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전기차 및 에너지저장장치(ESS)용 중대형 배터리 검사 진단 전문 기업 민테크(대표 홍영진)는 한국전기안전공사(KESCO)와 전기화학 임피던스 분광법(EIS·Electrochemical Impedance Spectroscopy) 분석기술을 적용한 '중대형 배터리 ESS 팩과 모듈의 상태 및 안전성 진단평가 시스템'을 공급·구축하는 계약을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 계약은 최근 신재생 에너지 확대로 수요가 급증하고 있는 중대형 배터리 ESS의 안전성을 확보하고, 화재 사고를 선제적으로 예방하기 위한 EIS 분석기술 기반 차세대 배터리 안전 진단 인프라를 구축하기 위한 것으로 2026년 6월에 구축을 완료하고 실제 운영에 들어갈 예정이다.

EIS 분석법은 배터리에 미세한 교류 형태의 전류 또는 전압을 흘려보내 이때 발생하는 임피던스를 주파수 대역별로 측정, 분석하고 배터리 내부의 전기화학적 상태 변화를 실시간으로 파악해 노화 상태나 이상 징후를 조기에 발견할 수 있는 기술이다.

기존의 직류 형태의 전압, 전류와 온도에 기반한 진단 방식에 비해 배터리 내부의 고유한 전기화학 반응 특성을 분석할 수 있는 것이 특징이다.

최근 정부가 주관한 한국전력거래소의 '장주기 ESS 중앙계약 시장' 입찰에서 배터리 화재 안전성 강화 방안이 주요한 기준으로 게시되고 있어 배터리 상태와 안전성 진단 기술에 관심이 모아지고 있다. EIS 분석기술은 배터리의 내부 전기화학 반응 상태 및 화재 안전성을 실시간으로 분석 진단 예측할 수 있다.

민테크는 현재 국내 주요 배터리 제조사와 EIS 분석기술 기반 배터리 안전성 진단평가 기술 개발 및 ESS 배터리 안전성 사전 진단 시스템 개발을 공동으로 진행하고 있다.





홍영진 민테크 대표는 "국내 전력 전기의 안전을 책임지는 한국전기안전공사와 함께 배터리 ESS 안전 관리의 핵심 진단평가 시스템을 구축하게 되어 뜻깊다"며 "민테크의 독보적인 EIS 분석기술 기반 배터리 진단평가 기술력이 중대형 배터리 ESS 시장의 안전에 대한 불확실성을 해소하고, 국내 배터리 ESS 산업의 신뢰도를 높이는 데 크게 기여할 것"이라고 말했다.





