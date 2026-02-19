중진공, K-브랜드 수출 플랫폼에 최대 2억원 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

K-브랜드 수출 플랫폼 육성사업 참여기업 모집

중소벤처기업진흥공단은 중소 온라인 플랫폼의 글로벌 도약을 지원하기 위한 '2026년 K-브랜드 수출 플랫폼 육성사업' 참여 기업을 모집한다고 19일 밝혔다.

플랫폼 육성사업은 K-브랜드 제품의 해외 판매를 전문으로 하는 유망 중소 온라인 플랫폼을 발굴·육성하고, 플랫폼의 글로벌 시장 진출과 스케일업을 집중 지원하는 사업이다.

지원 대상은 자사 브랜드 제품을 해외 소비자에게 직접 판매하는 해외향 온라인 쇼핑몰(자사몰) 또는 여러 브랜드·기업이 입점해 해외로 판매하는 자사 온라인 수출 플랫폼을 운영하는 중소기업으로, K-소비재 유통 전문 플랫폼도 포함된다.

중진공은 민간 시장에서 경쟁력이 검증된 플랫폼 기업을 대상으로, 플랫폼 고도화·새단장(리뉴얼)부터 판매촉진을 위한 홍보·마케팅까지 참여 기업당 최대 2억원 규모의 사업비를 지원할 예정이다.

세부적으로 ▲신규 외국어 해외향 자사몰 구축을 위한 '언어 추가 구축' ▲챗봇 도입 등 'IT 서비스' ▲플랫폼 연동 물류 자동화 시스템 도입 ▲해외시장 조사 컨설팅 ▲디자인 개편 및 기능 개선 등 플랫폼의 해외 진출·성장 전 주기에 걸쳐 수반되는 사업비를 맞춤형으로 지원한다.





강석진 중진공 이사장은 "글로벌 플랫폼 경쟁이 심화되는 가운데, 국내 유망 중소 플랫폼을 발굴·육성해 K-브랜드의 글로벌 확산을 적극 지원하겠다"며 "온라인 플랫폼을 기반으로 중소기업의 수출국 다변화와 글로벌 저변 확대를 위해 노력하겠다"고 말했다.





