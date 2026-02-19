KTRD, ‘2026 도쿄 오토모티브 월드’ 성료... 글로벌 자동차 공급망 진입 가속화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

(주)케이티알디(KTRD Inc., 대표 이수영)가 지난 1월 21일부터 23일까지 일본 도쿄 빅사이트에서 개최된 첨단 자동차 기술 전문 전시회인 '2026 도쿄 오토모티브 월드(Automotive World Japan 2026)' 참가를 성공적으로 마무리하며 글로벌 자동차 공급망 진입에 속도를 내고 있다.

KTRD는 이번 전시 기간 중 한국관(부스 번호 W3-21) 운영을 통해 총 40여 건 이상의 비즈니스 상담을 진행하며 실질적인 시장 안착 가능성을 확인했다. 특히 일본과 독일을 대표하는 글로벌 완성차(OEM) 설계팀 및 시트 시스템 전문 제조사 관계자들이 대거 방문하여 KTRD 소재의 물성과 양산 프로젝트 적용 가능성을 심도 있게 검토하며 구체적인 협력 방안을 논의했다.

전시 현장에서 가장 큰 주목을 받은 '비건 나파 가죽'은 독자적인 특수 플로킹 공법을 통해 구현한 부드러운 촉감과 압도적인 내구성을 동시에 선보였다. 이 소재는 마틴데일(Martindale) 내마모성 테스트 30만 회 이상을 기록하며 성능을 입증했으며, 영유아용 제품에도 안전한 'OEKO-TEX Standard 100 Class 1' 인증을 바탕으로 글로벌 환경 규제에 민감한 완성차 바이어들의 신뢰를 얻었다.

실질적인 비즈니스 성과도 구체화되었다. 일본의 한 소재 전문 기업과는 바이어 요구에 맞춘 특정 색상 샘플을 오는 3월까지 제작해 발송하기로 합의했다. 또한 글로벌 브랜드의 인테리어 디자인 관계자들로부터는 소재의 심미적 완성도에 대해 "감촉이 훌륭하고 외관이 아름답다"는 평가와 함께 신규 디자인 적용을 위한 추가 샘플 요청을 받았다.

최근 자동차 업계의 핵심 화두인 '지속 가능성'에 발맞춰 재활용 가능 소재에 대한 문의도 잇따랐다. KTRD는 현장에서 소재의 친환경 제조 공정과 재활용 가능성을 강조하며, 탄소 중립 실현을 위해 혁신 소재를 찾고 있는 글로벌 구매 담당자들에게 새로운 대안을 제시했다.





KTRD 관계자는 "이번 전시회는 KTRD의 친환경 소재가 글로벌 모빌리티 시장의 엄격한 기준을 충족하며 새로운 대안으로서 충분한 가치가 있음을 확인한 자리였다"며, "현장에서 확보한 40여 개 이상의 기업 네트워크와 긍정적인 기술 피드백을 바탕으로 글로벌 자동차 공급망 진입을 더욱 가속화할 것"이라고 밝혔다.





