"법인기업도 서류 제출 쉬워진다"…소진공 '마이데이터' 개시

소상공인시장진흥공단이 법인 기업의 행정 서류 제출 부담을 완화하는 '기업 마이데이터' 서비스를 개시한다고 12일 밝혔다.

마이데이터는 정보 주체(개인·기업)가 행정 및 공공기관에 흩어져있는 본인의 행정 정보를 전자정부법 등에 따라 원하는 곳에 제공하도록 요구할 수 있는 서비스다.

이번에 개시되는 서비스는 지난 1월 행정안전부와 체결한 '공공 마이데이터 추진체계 강화를 위한 협약'의 일환으로 개인 중심에서 기업으로 적용 범위를 확대했다. 법인기업은 전자서명과 인증만으로 필요한 행정 서류를 이용 기관에 전송할 수 있다.

그동안 법인기업은 개인사업자와 달리, 정책자금ㆍ지원사업 신청 시 종이 서류를 반복해서 제출해야 하는 불편을 겪었다. 이번 서비스 개시를 통해 별도의 서류 발급 절차 없이 지원사업 신청과 민원 처리가 가능해졌으며, 행정 부담은 낮아지고 서비스 처리 속도는 한층 빨라질 것으로 기대된다.

이번 서비스로 연계되는 행정 서류는 ▲납세증명서(국세) ▲지방세납세증명서 ▲사업자등록증명 ▲휴업사실증명 ▲폐업사실증명 ▲중소기업확인서 ▲부가가치세과세표준증명 ▲표준재무제표증명(법인) 등 총 8종이다.

한편 소진공은 2021년부터 개인사업자를 대상으로 공공 마이데이터 서비스를 선제적으로 도입·운영하며, 소상공인 지원사업 전반의 행정 절차 간소화를 위해 지속해서 개선해왔다.





인태연 소진공 이사장은 "기업 마이데이터 도입은 디지털 행정 서비스의 범위를 확장함과 동시에 행정 부담과 서류 제출 불편을 해소하는 획기적인 전환점이 될 것"이라며 "법인 기업들이 보다 편리하고 신속하게 공단의 다양한 지원사업을 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

