22년 고집이 1398만분의 1 뚫었다…똑같은 번호로 결국 51억원 복권 당첨

미국 오하이오주에서 22년 동안 동일한 번호로 복권을 구매해 온 한 남성이 마침내 '클래식 로또' 잭팟에 당첨됐다.

지난 16일(현지시간) 지역 방송 WKYC 보도에 따르면, 이 남성은 최근 진행한 추첨에서 1등에 해당하는 350만 달러(약 51억원·연금 방식 기준)에 당첨됐다. 그가 22년간 고수해온 번호는 6, 8, 16, 20, 26, 45였다. 당첨 복권은 애크런 브라운 스트리트에서 판매됐으며, 남성이 집을 비운 사이 친구가 같은 번호로 대신 구매한 것으로 전해졌다.

남성은 겨울철 따뜻한 지역으로 이동해 생활하는 '스노버드(snowbird)' 형태의 삶을 이어오면서도 매달 10달러씩 복권을 구입해왔다. 집을 비울 경우에는 친구에게 동일한 번호로 구매를 부탁했다. 그러던 중 지난 4일 추첨 결과를 확인한 그는 곧바로 자신의 번호임을 알아봤다고 밝혔다. 그는 아내에게 당첨 사실을 알린 뒤 비행기를 타고 귀가해 친구가 보관하고 있던 복권을 직접 챙겼다.

남성은 연금 대신 일시금 지급 옵션을 선택해 170만 달러를 받기로 했다. 세금 공제 후 실제 수령액은 128만1875달러(약 18억6000만원)다. 그는 당첨 이후 공식적으로 은퇴를 선언했으며, 새집을 구입하고 대형 수영장과 홈짐을 마련할 계획이라고 밝혔다. 수년간 소규모 당첨에 그쳤음에도 같은 번호를 계속 구매한 이유에 대해 그는 "고집이 세서"라고 답했다. 오하이오 복권위원회에 따르면 클래식 로또 1등 당첨 확률은 1398만3816분의 1이다.

이번 사례처럼 오랜 기간 같은 번호를 유지하다 당첨된 사례는 해외에서 종종 화제가 된다. 앞서 미국 메릴랜드주의 한 남성은 30년 넘게 동일한 번호로 복권을 구입하다 수백만 달러에 당첨돼 화제를 모았다. 그는 "번호를 바꾸지 않은 게 가장 큰 전략이었다"고 말했다. 영국에서도 20년 넘게 자동이체로 같은 번호를 구매하던 부부가 수천만 파운드 잭폿을 터뜨린 사례도 있다. 이들은 "한 번도 빼먹지 않은 게 비결"이라고 밝혔다.

가족 생일이나 의미 있는 날짜를 조합해 수년간 유지해온 것으로 알려졌다. 다만, 앞선 사례와 같이 특정 번호를 오래 유지한다고 해서 통계적으로 당첨 확률이 높아지지는 않는다. 매 회차 추첨은 독립 시행이기 때문에 확률은 매번 동일하다.





한국 동행 복권이 운영하는 로또 6/45에서도 장기간 동일 번호를 유지하다 1등에 당첨됐다는 사례가 여러 차례 공개된 바 있다. 일부 당첨자는 가족 생일이나 의미 있는 날짜를 조합해 수년간 유지해온 것으로 알려졌다. 다만, 앞선 사례와 같이 특정 번호를 오래 유지한다고 해서 통계적으로 당첨 확률이 높아지지는 않는다. 매 회차 추첨은 독립 시행이기 때문에 확률은 매번 동일하다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

