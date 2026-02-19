용산구, 소상공인·골목상권 지원에 92억원 투입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경영안정·경쟁력 강화·골목상권 활성화 등

3개 분야 12개 사업 추진

서울 용산구(구청장 박희영)가 '2026년 용산구 소상공인 및 골목상권 지원 계획'을 수립하고 총 92억원을 투입해 침체한 지역경제 활성화에 나선다.

지난해 용산상회 현장. 용산구 제공.

이번 종합계획은 소상공인 경영안정, 소상공인 경쟁력 강화, 골목상권 활성화 등 3개 분야 12개 사업으로 구성됐다. 구 관계자는 "고물가·고금리·내수 침체 등 어려운 경제 여건을 고려해 소비 촉진과 경영부담 완화에 중점을 뒀다"고 설명했다.

경영안정 분야에서는 중소기업육성기금 50억원 융자, 청년기업 일자리기금 20억원 융자, 소상공인 특별신용보증 387억5000만원 한도 지원이 이뤄진다. 아울러 할인율 5%의 용산사랑상품권과 할인율 15%의 용산배달앱상품권(용산땡겨요상품권)을 합산 315억원 규모로 발행해 지역 내 소비를 촉진한다.

경쟁력 강화 분야에서는 동일업종 30년 이상 영업 소상공인 10곳을 '오래이음가게'로 선정해 시설·환경개선비와 홍보를 지원하고, 중소상공인과 주민이 함께하는 상생마켓 '용산상회' 운영을 지원한다. 최고경영자 교육·실무자 교육 등 역량강화 프로그램과 도시제조업 작업환경개선, 착한가격업소 인센티브 지원도 추진한다.

골목상권 활성화 분야에서는 골목상권 공동체 육성, 전통시장·골목형 상점가 특화 행사, 온라인 진출 역량강화, 지역경제활성화 협의체 운영 등을 통해 상권의 자생력을 높인다는 구상이다.





박희영 용산구청장은 "소상공인과 골목상권은 지역경제의 뿌리이자 주민의 일상과 가까운 경제 주체"라며 "소상공인이 스스로 경쟁력을 갖추고 지속적으로 성장할 수 있도록 현장 중심의 정책을 추진하겠다"고 말했다.





