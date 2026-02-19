에어포스원도 트럼프 취향대로 꾸민다…황금·성조기 빛깔로 도색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美 대통령 전용기 에어포스원 도색

트럼프, 1기부터 금색·성조기 고집

황금 집착에 백악관 집무실도 금빛

도널드 트럼프 미국 대통령의 황금 취향이 대통령 전용기 에어포스원에도 적용될 예정이다.

미국 대통령 전용기 에어포스원 VC-25B의 모습. 로이터연합뉴스

연합뉴스는 17일(현지시간) 로이터통신을 인용해 "대통령 전용기 에어포스원 VC-25B를 비롯해 고위급 전용 수송기들이 트럼프 대통령의 취향에 맞춰 금색과 빨강·흰색·남색 등 성조기 색깔로 도색될 예정"이라고 보도했다.

연합뉴스에 따르면 미 공군은 이날 에어포스원으로 개종 절차에 있는 보잉 747-8i 항공기 2대와 지난해 카타르 정부로부터 기증받은 또 다른 보잉 747 항공기 1대에 이러한 디자인의 도색을 적용할 것이라고 밝혔다. 부통령, 정부 각료, 국회의원들이 탑승하는 보잉 757-200 항공기 4대도 같은 도색이 진행될 예정이다.

에어포스원은 존 F. 케네디 대통령 시절부터 하늘색과 흰색이 섞인 디자인을 유지해 왔다. 그러나 트럼프 대통령은 1기 집권 때부터 금색과 성조기 색깔로 에어포스원을 꾸며야 한다고 주장했다. 이에 트럼프 대통령의 개인 전용기 외부 디자인과 유사하다는 비판이 일었다. 이 계획은 추가적인 설계와 비용을 초래한다는 이유로 후임자인 조 바이든 행정부에 의해 폐기됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 집무실이 금빛으로 꾸며져 있다. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 지난해 1월 취임식 때부터 에어포스원 색상 변경에 대한 의지를 보였다. 당시 취임식 무도회장에 금색과 성조기 색깔로 꾸며진 에어포스원 디자인 모형이 올려진 케이크를 선보였고, 집무실에 같은 디자인의 에어포스원 모형을 놓는 등 재도색 의지를 꾸준히 노출했다. 결국 에어포스원뿐 아니라 고위급 전용기들의 색상이 트럼프 대통령의 뜻에 따라 순차적으로 변경될 것으로 보인다.

미국 CNN 방송은 "카타르가 기증한 보잉 747 항공기는 이르면 올여름 비행을 시작할 수 있을 것"이라며 "정부 고위 인사들이 이용하는 보잉 757-200 항공기 중 1대는 이미 재도색을 끝내 몇 달 내로 공군에 인도될 예정"이라고 전했다.





황금에 대한 집착을 숨기지 않는 트럼프 대통령은 지난해 4월 가구 제작 전문가 존 이카트를 불러 백악관을 금빛으로 바꿨다. 집무실 옆 식당의 식탁에도 황금빛 장식이 추가됐고, 벽난로 선반 위에는 7개의 황금빛 꽃병과 항아리가 놓였다. 백악관 복도에서 이어지는 출입문 위에도 황금빛 트럼프 문장이 부착됐다. 이에 대해 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 "황금시대를 위한 황금의 집무실"이라고 말했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

