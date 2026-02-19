[오늘의신상]오리온, ‘찍먹 오!감자 버터갈릭감자튀김맛’ 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘감튀 모임’ MZ세대의 트렌드 착안

오리온이 '오!감자'의 신제품 '찍먹 오!감자 버터갈릭감자튀김맛'을 출시했다.

오리온은 찍먹 오!감자 버터갈릭감자튀김맛은 감자튀김을 단순히 케첩에 찍어 먹는 데서 벗어나, 다양한 소스와 조합해 즐기는 MZ세대의 트렌드에 착안해 기획됐다고 19일 밝혔다.

최근 SNS에서는 일면식 없는 사람들이 모여 감자튀김을 함께 주문하고 자신만의 소스 조합을 공유하는 이른바 '감튀 모임'이 확산되고 있다. 특히 갈릭디핑소스를 더한 감자튀김은 극강의 단짠 매력으로 큰 인기를 끌고 있다.

오리온은 이러한 트렌드를 오!감자만의 방식으로 풀어냈다. 갈릭디핑소스뿐만 아니라 과자 자체에도 버터갈릭 맛을 더해 달콤한 버터와 은은한 마늘의 중독성 강한 단짠 풍미를 한층 깊게 느낄 수 있도록 했다. 또한 기존 제품보다 과자를 한층 길게 만들어 감자튀김처럼 가볍고 바삭한 식감과 함께 찍어 먹는 재미를 높였다.





1999년 첫선을 보인 오!감자는 특유의 바삭하면서도 사르르 녹는 식감으로 20년 넘게 사랑받아온 스테디셀러다. 국내 제과 제품 중 처음으로 '찍먹' 과자 콘셉트를 도입했고 트렌드에 맞춘 새로운 맛을 꾸준히 선보였다. 중국, 베트남 등 해외에서도 토마토맛, 김맛 등 현지인들의 입맛에 맞는 다양한 제품을 판매하며 국내외 합산 연 매출 2800억 원을 상회하는 글로벌 인기 브랜드로 자리매김했다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

