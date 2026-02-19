홈플러스, 20일까지 홈플델리 도시락 2종 '990원'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4만팩 전국 대형마트서 할인 판매

홈플러스는 20일까지 전국 대형마트에서 홈플델리 도시락 2종을 각각 990원에 판매한다고 19일 밝혔다.

할인 품목은 '홈플델리 고추장&간장불고기 도시락'과 '홈플델리 햄&소시지 도시락'으로 기존 가격 4990원에서 80% 이상 할인해 약 4만팩 한정으로 선보인다. 1인당 구매 수량은 2개로 제한한다.

홈플러스가 19~20일 이틀간 990원에 판매하는 '홈플델리 고추장&간장불고기 도시락'과 '홈플델리 햄&소시지 도시락'. 홈플러스 제공

990원 도시락은 1000원을 훌쩍 넘는 컵라면보다 저렴하고, 편의점 도시락 중 고가인 6000~7000원 제품과 비교하면 86%가량 싸다. 홈플델리 고추장&간장불고기 도시락은 고추장·간장 두 가지 맛의 불고기와 만두, 소시지볶음으로 구성돼 있다. 홈플델리 햄&소시지 도시락은 햄, 소시지, 계란말이, 어묵볶음, 볶음김치 등 인기 있는 반찬을 담았다.





한아름 홈플러스 델리사업팀장은 "설날 연휴 동안 식비, 유류비, 세뱃돈 등 각종 지출이 많았던 고객들을 위해 도시락을 990원에 판매하는 행사를 준비했다"며 "이번 행사가 높은 물가로 더욱 힘든 일상으로의 복귀에 작게나마 보탬이 되기를 바란다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

