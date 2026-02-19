AI로 발굴한 신규 물질…항생제 내성 살모넬라 치료 효과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기후부 산하 국립호남권생물자원관 발표

야생생물 유전정보 기반 펩타이드 선별

인공지능(AI)으로 발굴한 신규 물질이 항생제 내성 살모넬라에 효과를 보이며 염증성 장 질환 치료의 새로운 가능성을 제시했다.

기후에너지환경부 산하 국립호남권생물자원관은 AI 분석으로 찾아낸 신규 펩타이드가 기존 항생제에 내성을 가진 살모넬라를 억제하고 장 염증을 완화하는 효과를 확인했다고 19일 밝혔다.

펩타이드는 매우 작은 단백질 조각으로, 세포 간 신호 전달과 면역 조절, 조직 회복 등 다양한 생리적 기능을 수행하는 생체 유래 물질이다. 연구진은 섬·연안 야생생물에서 확보한 대규모 유전정보를 기반으로 AI 기술을 활용해 항균 기능이 우수할 것으로 예측되는 펩타이드를 선별했다. 이후 단계적 실험 검증을 통해 기존 방식보다 신속하고 정밀하게 신약 후보 물질을 발굴했다.

이번 연구에는 자원관 섬야생생물소재 선진화연구단을 비롯해 전남대학교 약학과, 인실리코젠, 한국식품연구원 기능성플랫폼연구단이 공동 참여했다. 연구는 한국환경산업기술원이 전문기관으로 참여하는 다부처 국가생명연구자원 선진화사업의 일환으로 추진됐다.

전남 목포 시에 위치한 국립호남권생물자원관 전경. 국립호남권생물자원관

연구 결과, 해당 펩타이드는 살모넬라 감염으로 인한 장 염증을 효과적으로 완화하고 염증 유발 물질 분비를 조절하는 동시에 장 점막을 보호하는 작용을 보였다. 장 질환 감소율은 기존 항생제인 키프로플록사신의 87.78%보다 높은 89.17%로 나타났다.

살모넬라 감염성 대장염은 사람과 가축 모두에서 흔히 발생하는 질병으로, 최근 항생제 내성 균주의 증가로 치료가 어려워지고 있다. 특히 가축에서는 성장 지연과 폐사율 증가로 이어져 축산 생산성 저하와 방역 비용 상승의 원인이 되고 있다.





박진영 관장은 "항생제 내성균으로 치료가 어려운 장 질환에 새로운 대안을 제시한 의미 있는 성과"라며 "AI 기반 펩타이드 발굴 기술을 확대 적용하고 실용화를 위한 추가 연구를 이어가겠다"고 말했다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

