GH '기존주택 매입·전세임대' 통해 3715호 공급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 올해 '기존주택 매입·전세임대' 주택사업을 통해 총 3715호의 공공임대주택을 공급한다.

'기존주택 매입임대'는 입주 대상자가 현 생활권에서 안정적으로 거주할 수 있도록 경기주택도시공사(GH)가 다가구, 다세대주택 등을 매입해 저소득층, 청년, 신혼부부에게 시세보다 저렴한 임대 조건으로 공급하는 공공임대주택 사업이다.

올해 600호를 공급할 예정이다. 모두 약정형 매입임대주택이다. 약정형 매입임대주택은 기존 주택을 매입하는 방식이 아니라 신축 예정인 민간사업자의 다세대주택 등을 GH가 미리 매입 약정을 맺고 공사를 진행한다는 점에서 차이가 있다.

경기도청

AD

GH와 약정을 맺고 공사를 진행하는 만큼 GH공사가 공사 기간 내내 품질 관리를 진행해 안심하고 살 수 있다는 장점이 있다.

'기존주택 전세임대'는 입주 대상자가 직접 국민주택규모(85㎡) 이하 단독, 다가구, 다세대 등 기존주택을 찾으면, GH가 직접 임차해 입주 대상자에게 재임대하는 방식의 공공임대주택 사업이다.

올해 총 3115호를 공급한다. GH를 중심으로 파주도시관광공사, 평택도시공사, 하남도시공사가 참여해 사업을 추진한다.

경기도는 기존주택 매입·전세임대주택 공급을 통해 주거취약계층의 주거 불안 해소는 물론, 지역사회 정주 여건 개선과 주거 복지 수준 향상에 기여할 것으로 기대하고 있다.





AD

김태수 경기도 주택정책과장은 "매입·전세임대주택은 단기간 내 공급이 가능한 대표적인 주거복지 사업"이라며 "2026년에도 차질 없이 공급해 도 내 무주택 가구의 주거비 부담을 완화하고 주거안정을 강화해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>