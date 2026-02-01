여고생 스노보더 유승은, 멀티 메달 실패…12위 마무리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동계올림픽 슬로프스타일 결선 34.18점

착지 실패 고득점 불발 빅에어 동메달 획득

후카다 1위, 시넛 2위, 무라세 3위

'여고생 스노보더' 유승은(성복고)이 사상 첫 멀티 메달을 따내진 못했다.

18일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 슬로프스타일 결선에서 34.18점을 받아 12위에 머물렀다. 이틀 전 예선에서 3위(76.8점)에 올라 메달이 기대됐지만 착지 실수를 연발하며 메달권에 진입하지 못했다.

유승은은 지난 10일 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 따내 대한민국 선수단에 이번 올림픽 두 번째 메달을 안겼다. 한국 여자 스노보드 선수 최초의 올림픽 메달이었다. 이날 경기로 올림픽 스노보드 일정을 마무리한 한국은 여자 하프파이프에서 최가온(세화여고)이 금메달, 남자 평행대회전에서 김상겸(하이원)이 은메달, 여자 빅에어에서 유승은이 동메달을 목에 걸어 올림픽 스노보드 출전 사상 최고의 성적을 남겼다.

유승은이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 슬로프스타일 결선에서 점프 연기를 펼치고 있다. 리비뇨(이탈리아)=연합뉴스

이 종목 결선은 17일 펼쳐질 예정이었지만 폭설로 인해 하루 연기됐다. 슬로프스타일은 보드를 타고 레일 등 다양한 기물로 구성된 코스를 통과하며 기술을 채점해 순위를 정하는 경기다. 12명이 메달을 놓고 겨루는 결선은 1∼3차 시기를 치러 가장 좋은 점수를 최종 성적으로 삼아 순위를 가렸다.

코스나 연기 형태에 차이가 있지만, 슬로프스타일에서도 빅에어처럼 점프대에서 도약해 공중 연기를 펼치는 구간이 있어서 두 종목을 병행하는 선수가 많다. 유승은도 빅에어를 주 종목으로 삼으면서도 지난해 하얼빈 동계 아시안게임 때 슬로프스타일에 출전해 5위에 오르는 등 국제 무대에서 경쟁해왔다.

유승은이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 슬로프스타일 결선 2차 시기에서 넘어지고 있다. 리비뇨(이탈리아)=연합뉴스

유승은은 이날 결선 1차 시기에서 착지에 실패해 20.70점, 2차 시기에선 마지막 점프에서 엉덩방아를 찧어 34.18점을 얻었다. 마지막 3차 시기에서도 여러 차례 실수를 범하며 15.46점을 기록했다. 결선에 진출한 12명 중 최하위였다.





여자 슬로프스타일 종목은 일본 선수들의 잔치였다. 후카다 마리(일본)가 87. 83점을 받아 금메달을 목에 걸었다. 2022 베이징 대회 이 종목 우승자 조이 사도스키 시넛(뉴질랜드)은 은메달(87.48점)에 만족했다. 이번 대회 빅에어 금메달리스트인 무라세 고코모(일본)는 동메달(85.80점)을 따냈다.

일본의 후쿠다 마리가 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 슬로프스타일 결선에서 완벽한 연기를 펼친 뒤 환호하고 있다. 리비뇨(이탈리아)=AP연합뉴스





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

