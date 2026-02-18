[내일날씨]연휴 뒤 출근길 아침 '쌀쌀'…"일교차 조심"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오전, 강풍 불며 체감온도 낮아

낮 기온 10도 안팎으로 포근

설 연휴 다음날인 19일은 전국적으로 맑은 가운데 일교차가 크겠다.

18일 기상청에 따르면 19일 아침 최저기온은 평년 수준인 영하 8도에서 영상 2도로, 강풍이 불면서 체감온도는 더욱 낮겠다.

연합뉴스

AD

낮 기온은 5~13도로 예보됐다. 오전에는 남부를 제외한 대부분 지역의 기온이 영하권으로 쌀쌀하다가 낮엔 10도 안팎으로 포근해지겠다.

강원 동해안·산지는 대기가 매우 건조하겠다. 동해안을 중심으로 순간풍속이 시속 55km(초속 15m) 안팎에 이르는 곳이 있겠다. 산지엔 순간풍속이 시속 70㎞까지 이르겠다.

기상청은 "건조특보가 발효된 일부 경북권 남부내륙과 경남권 중·동부를 중심으로 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 지역도 차차 대기가 건조해지겠다"며 "바람도 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있겠으니, 산불 및 각종 화재 예방에 각별히 유의해야 한다"고 전했다.

전국이 맑은 가운데 미세먼지 농도는 대부분 지역 '보통' 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다.





AD

안쪽 먼바다의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 0.5∼1.5m, 남해 0.5∼2.0m로 예보됐다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>