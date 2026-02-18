광주 북구 "어린이 사망 '0' 목표"…88억 투입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026년 교통안전 계획 본격화

등하굣길 안전 지킴이 운영도

광주 북구청 전경. 광주 북구 제공

광주 북구가 교통사고 없는 안전한 도시를 만들기 위해 올해 88억 원의 예산을 투입한다.

광주 북구는 '2026년 교통안전시행계획'을 수립하고 본격적인 교통 안전망 강화에 나선다고 18일 밝혔다.

이번 계획은 전년 대비 교통사고 10% 감축, 교통사고 사망자 수 13명 이하, 어린이 교통사고 사망자 '제로(0)' 유지 등 3대 목표 달성을 위해 마련됐다. 이를 위해 5대 중점 과제와 34개 세부 사업을 추진한다.

올해는 장애인과 고령자 등 교통약자를 위한 사업이 강화됐다. 북구는 무장애 정류장과 교통약자 이동 편의 특화 거리를 새롭게 조성해 보행 환경을 개선할 방침이다.

어린이 안전을 위한 사업도 지속된다. 초등학교 등하굣길 교통안전 지킴이 운영, 어린이 보호구역 환경 개선 및 CCTV 설치, 교통안전 교육 등을 통해 사고 예방에 주력한다.

안전한 도로 환경 구축을 위한 시설물 정비에는 43억 4,000여만 원이 투입된다. 주요 사업은 ▲공영주차장 3개소 확충(20억 원) ▲도로 및 보행로 정비(12억 6,000만 원) ▲표지판 정비 및 차선 도색(3억 6,000만 원) 등이다.

또 스쿨존과 횡단보도 등 사고 취약 지역의 불법 주정차 단속에도 15억 원을 편성해 안전한 주차 질서를 확립할 예정이다.

북구는 교통사고 감소를 위해 북부경찰서, 도로교통공단 등 유관기관과 협업해 교통안전협의체와 합동 캠페인을 연중 운영하기로 했다.

북구 관계자는 "주민이 안전한 도시를 조성하는 것은 지자체장의 가장 중요한 책무"라며 "작년보다 더 나은 교통안전 지표를 달성할 수 있도록 계획을 충실히 이행하겠다"고 말했다.





한편 북구는 국토교통부가 주관한 '2025년 교통문화지수 평가'에서 광주 자치구 중 유일하게 우수 지자체로 선정된 바 있다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

