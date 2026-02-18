반려견 놀이터 '낚싯바늘빵' 발견… CCTV로 용의자 추정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신원 미상 인물이 투척하는 듯한 장면 찍혀

경찰에 영상 분석·수사 의뢰…"엄정 대응"

전남 나주시 반려견 놀이터에서 낚싯바늘이 박힌 빵이 발견돼 행정 당국이 조사 중인 가운데 범행 당시 상황으로 추정되는 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보했다고 전했다.

전남 나주시 금천면 반려견놀이터에서 발견된 낚싯바늘 박힌 빵. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

18일 나주시에 따르면 시는 현장 조사를 통해 확보한 금천면 일대 영상 가운데 낚싯바늘이 박힌 빵을 던지는 것으로 보이는 영상을 지난 16일 경찰에 제출했다.

지난 14일 오전 6시 50분께 반려견 놀이터 인근 부지를 촬영한 이 영상에는 신원 미상의 인물이 오토바이에서 내린 뒤 비닐봉지를 놀이터로 던지는 모습이 담겼다. 한 손으로 쥘 수 있는 물체를 비닐봉지에서 꺼내 같은 방향으로 2~3차례 던지는 모습과 다시 오토바이를 타고 놀이터를 떠나는 모습도 담겼다.

당일 놀이터 인근에 안개가 짙게 껴 오토바이 번호판과 인물의 인상착의 등을 뚜렷하게 구분하지는 못했다. 하지만 나주시는 해당 인물이 '낚싯바늘 빵'을 놀이터로 던진 것으로 추정하고 경찰에 영상 분석과 수사를 의뢰했다.

나주시 관계자는 "영상을 확인한 결과 수상한 행동이 확인돼 경찰에 영상을 넘겼다"며 "이용객들의 안전 관리에 문제가 없도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.

앞서 지난 1일 한 달간 시범 운영에 들어간 이 반려견 놀이터에서는 지난 14일 오전 11시께 낚싯바늘이 박힌 빵이 발견돼 논란이 됐다. 사회관계망서비스(SNS)에는 동일 장소에서 '낚싯바늘 빵' 10여 개를 발견했다는 글이 올라오기도 했다.

당시 민원을 받고 현장으로 간 행정 당국이 빵을 찾아내 수거했다. 놀이터 안 쓰레기통에서 낚싯바늘이 박힌 빵 3개가 발견됐고, 조사 중에 인근 부지에서 낚싯바늘이 박힌 빵 2개를 추가로 찾아냈다.





나주시는 "시범 운영 기간이어서 아무나 내부로 출입할 수 있었다"면서 지방자치단체에 동물 등록을 한 주민들만 입장할 수 있도록 출입구에 QR코드를 설치하는 등 조처했다. 나주시 관계자는 "사실관계를 철저히 확인하고, 고의성이 확인될 경우 경찰 수사 등 엄정하게 대응할 예정"이라고 강조했다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

