이승로 성북구청장, 설 연휴 민생현장 점검

주차장·보건소·상권 순회…비상근무 직원 격려

이승로 서울 성북구청장이 설 연휴 민생현장을 직접 찾아 주민 불편을 살폈다. 이 구청장은 17일 오전 첫 일정으로 석관동공영주차장을 찾아 명절 기간 주민 대상 24시간 무료 개방 운영 현황을 점검했다. 이어 월곡중학교를 방문해 관내 초·중·고 학교 주차장 무료 개방 협조 현황도 확인했다. 성북구는 이번 설 명절 기간 관내 학교와 공공시설, 종교시설 등 총 52개소, 1206면을 무료 개방했다.

이승로 성북구청장이 설 연휴 약국 운영현황을 확인하고, 관계자와 대화를 나누고 있다. 성북구 제공.

주차장 점검을 마친 이 구청장은 성북구 보건소 응급진료상황실을 찾아 의료 체계를 점검하고 비상근무 중인 의사·간호사에게 떡과 과일을 전하며 격려했다. 성북구 보건소는 연휴 기간 의사 2명·간호사 2명이 2인 1조 교대근무 체제로 응급진료 안내와 병·의원·약국 운영 정보를 제공하고 있다.

이 구청장은 "설 명절에도 구민이 아플 때 바로 찾을 수 있는 의료체계를 유지하는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다. 이어 동소문로 우리아이들병원과 인근 약국을 방문해 응급의료 체계와 심야약국 운영 상황도 꼼꼼히 확인했다. 성북구에 따르면 설 연휴 동안 문 여는 병·의원은 154개소, 약국은 259개소다.

오후에는 성신여대입구역 인근 하나로거리를 도보 순찰하며 청소·쓰레기 수거 상태와 보도 파손 여부 등을 직접 살폈다. 마지막으로 구청 종합상황실을 찾아 교대근무 중인 비상근무 직원들을 격려했다. 이날 직원들은 이 구청장에게 한 줄씩 직접 쓴 손편지를 건네 화기애애한 분위기를 연출했다.





이 구청장은 "연휴에도 보이지 않는 곳에서 구민을 위해 묵묵히 일하는 직원들이 있기에 성북구의 24시간 행정은 가능하다"며 "접수된 민원은 현장에서 바로 조치될 수 있도록 후속 조치도 꼼꼼히 챙겨주길 바란다"고 말했다.





