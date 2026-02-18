글로벌쇼핑몰 활용 판매지원사업 수행기관 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중진공, 중소기업 온라인수출 촉진

중소벤처기업진흥공단은 '2026년 글로벌쇼핑몰 활용 판매지원사업'의 수행기관을 모집한다고 18일 밝혔다.

글로벌쇼핑몰 활용 판매지원사업은 중소기업의 해외 온라인 판로 확대를 위해 글로벌쇼핑몰 입점과 판매를 지원하는 사업이다. 교육·컨설팅, 상품 페이지 제작 등을 통해 안정적인 시장 진입을 돕고 이후 콘텐츠 제작, 기획전 등 다양한 마케팅 지원으로 실질적인 판매 확대를 뒷받침한다.

경남 진주시 중진공 본사

AD

이 사업은 글로벌쇼핑몰 전문성을 갖춘 수행기관이 운영하는 방식으로 추진된다. 수행기관은 사업 참여 중소기업에 서비스를 제공하는 기관으로 온라인수출·마케팅 관련 전담 인력 3인 이상을 보유한 글로벌쇼핑몰 운영사 또는 글로벌쇼핑몰의 공식 파트너사가 신청할 수 있다. 정부지원금과 수행기관 자부담금으로 사업비를 공동 조성해 참여 중소기업의 온라인 수출을 지원한다.

선정된 수행기관은 11월 30일까지 참여기업의 온라인수출 지원활동을 수행하게 된다. 입점 성공률과 판매실적 등을 종합 평가해 수행기관의 서비스 품질을 점검하고, 그 결과를 차년도 수행기관 선정 시 반영할 예정이다.





AD

신청은 이달 27일까지 고비즈코리아 홈페이지에서 온라인으로 가능하다. 강석진 중진공 이사장은 "검증된 역량과 안정성을 갖춘 글로벌쇼핑몰과 협력을 통해 우리 중소기업의 해외 진출 장벽을 낮추고, 글로벌 시장 진입부터 판매 성과 창출까지 온라인 수출 전 과정을 체계적으로 지원하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>