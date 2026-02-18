'설 연휴' 김동연 지사에 전해진 소방관들의 손 편지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 설 연휴 소방관과 소방 가족들로부터 감사 편지를 받았다.

경기도는 김동연 지사가 설 연휴가 시작되는 지난 14일 수원남부소방서를 방문했을 때 '수원남부소방서와 경기도 소방 가족 일동' 명의의 손편지를 받았다고 18일 밝혔다.

손편지는 소방관 미지급 초과근무수당 지급 결정에 대한 감사로 시작된다.

"16년에 걸친 소방공무원의 숙원으로 소송인단에 참여하지 않은 소방관까지 340억원이라는 어마어마한 예산으로 (미지급 초과근무수당) 지급 결정을 하셨습니다. (지사님께서는) 이는 소방관들의 헌신(때문이고), 경기도민들이 가장 신뢰하는 공직자 중에 대표적인 직종이 소방관이라는 말씀과 결단에 많은 소방 가족들이 감동을 하였으며 눈시울이 붉어졌습니다.

김동연 경기도지사가 지난 14일 소방관과 가족으로부터 받은 편지. 경기도 제공

누군가에게는 숫자로 남는 시간일지 모르지만, 저희에게는 불길 속에서의 한 걸음이었고, 차가운 새벽 공기 속에서 구조를 기다리던 숨이었으며, 시민의 생명을 지키기 위해 밤을 지새운 기록이었습니다.

그 시간을 기억해 주셨다는 것, 그 땀을 행정의 언어로 인정해 주셨다는 사실은 저희에게 큰 위로이자 깊은 존중이었습니다.

소방은 늘 조용히 자리를 지키는 조직이지만 그 뒤에는 가족들의 희생과 기다림이 있습니다. 지사님의 결단은 단지 수당 지급을 넘어 그 가족들까지 함께 안아주신 따뜻한 행정이었습니다"라고 적었다.

편지는 이어 "민선 8기 도정에 대한 높은 평가와 함께 지사님께서 보여주신 책임과 정의의 행정에 부끄럽지 않도록 더 낮은 자리에서, 더 성실하게 일하겠습니다"로 끝맺었다.





김 지사는 이날 감사 손편지와 함께 감사패도 받았다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

