삼성전자, KBIS 2026 참가…AI·럭셔리 빌트인 가전 선봬

17~19일 북미 최대 규모 주방·욕실 전시회 참가

비스포크 AI 가전·데이코 전시..."미국 시장 공략"

삼성전자가 17~19일(현지시간) 미국 플로리다주 올란도에서 열린 'KBIS 2026'에 참가해 인공지능(AI) 기반 가전과 럭셔리 빌트인 제품을 선보였다.

관람객이 미국 플로리다주 올란도에서 열린 북미 최대 규모의 주방욕실 전시회 'KBIS 2026'에서 '비스포크 AI 가전'과 럭셔리 빌트인 '데이코(Dacor)' 라인업을 구경하고 있다. 삼성전자

KBIS는 글로벌 650개 이상의 업체가 참가하는 북미 최대 규모의 주방·욕실 전시회다. 올해 행사는 올란도 오렌지 카운티 컨벤션 센터에서 열렸다.

삼성전자는 이번 전시회에서 약 112평 규모의 전시를 마련하고 냉장고, 세탁건조기 등 최신 '비스포크 AI 가전'을 공개했다.

또 데이코의 럭셔리 빌트인 디자인을 강조하는 독특한 전시 연출로 관람객을 맞았다. 굴곡진 벽면에 컬럼 냉장고가 완전히 숨겨지는 연출로 인테리어와 가전이 매끄럽게 연결되는 조화로운 디자인을 선보였다.

다양한 체험 거리도 마련했다. 관람객들이 전시장 입구에서 사진을 찍으면, 드로잉 로봇이 관람객의 얼굴을 스케치해 스티커로 제작해 제공한다. 관람객들이 이 스티커를 벽에 붙이면 삼성전자의 전시 주제인 '더 나은 일상을 만들다(Enabling Better Living)'라는 문구가 완성된다.





삼성전자 관계자는 "맞춤형 AI 기술과 럭셔리 디자인을 갖춘 미국 특화 가전을 통해 미국 시장을 적극 공략해 나갈 계획"이라고 말했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

