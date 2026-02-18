춘천시, ‘청년도전지원사업’ 참여자 130명 모집…최대 350만원 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자립준비·북한이탈·지역특화청년 등 참여 대상 확대

지난해 120명 수료…고용노동부 성과평가 우수 등급

강원도 춘천시(시장 육동한)가 '2026년 청년도전지원사업'에 참여할 청년 130명을 모집한다.

'2026년 청년도전지원사업' 안내문. 춘천시 제공

이 사업은 구직에 어려움을 겪는 청년에게 맞춤형 프로그램을 제공해 자신감 회복과 구직 의욕을 높이고 노동시장 참여를 지원하는 사업이다.

신청 대상은 최근 6개월간 취업·교육·직업훈련 참여 이력이 없는 만 18세~34세의 자립준비청년, 청소년복지시설 입·퇴소 청년, 북한이탈청년, 가습기살균제 피해 청년, 지역특화청년(만 35~45세 춘천 거주 청년, 생계형 아르바이트 청년)이다.

프로그램은 단기(5주), 중기(15주), 장기(25주)의 세 유형으로 나눠 1:1 밀착상담과 사례관리, 자신감 회복, 진로 탐색, 취업역량 강화 등 다양한 교육을 한다. 교육 이수 후에는 국민취업지원제도, 구직자도약보장패키지, 미래내일일경험 프로그램, 고용촉진장려금, 청년일자리도약장려금 등의 고용·취업 정책과 연계해 지원할 예정이다. 참여 수당으로는 최대 350만 원을 지원한다.

참여 희망자는 희망리본 춘천센터 또는 고용24 누리집을 통해 신청할 수 있다. 앞서 지난해 실시한 청년도전지원사업에는 120명의 청년이 프로그램을 수료해 춘천시는 고용노동부 성과평가에서 '우수' 등급을 받는 성과를 거뒀다.





성기문 기업지원과장은 "구직의 문턱이 갈수록 높아지고 있지만 이번 사업이 청년들이 다시 일어설 수 있는 든든한 디딤돌이 되길 바란다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

