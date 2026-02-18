"약물 전달·바이오캡슐 상용화 앞당겨"… 국립부경대, 에멀젼 마이크로캡슐 고속·대량 제조 플랫폼 개발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3D 프린팅 기반, 고균일·연속 생산 구현



포항공대와 공동연구, 국제학술지 게재

국립부경대학교 황윤호 교수(고분자공학전공) 연구팀이 3D 프린팅 기술을 활용해 이중 에멀젼(double emulsion)

기반 마이크로캡슐을 대량 생산할 수 있는 미세유체 플랫폼을 개발했다.

에멀젼(emulsion)은 서로 섞이지 않는 두 액체로 이루어진 제형으로 일반적인 단일 에멀젼(single emulsion)은 식품·화장품·제약 분야에서 폭넓게 활용되고 있다. 그러나 약물 전달체, 기능성 캡슐, 보호층을 갖는 미립자와 같은 마이크로캡슐을 제조하기 위해서는 내부 코어와 외부 쉘 구조를 동시에 제어할 수 있는 이중 에멀젼(double emulsion) 제조가 필수적이다. 이중 에멀젼의 구조적 균일성은 마이크로캡슐의 크기, 쉘 두께, 방출 특성을 결정하는 핵심 요소다.

이번 연구는 포항공과대학교 김동표 교수 연구팀과 공동연구로 진행됐다. 단일 에멀젼을 넘어 내부 코어와 외부 쉘 구조를 동시에 제어할 수 있는 확장형 공정 플랫폼을 제시했다는 점에서 의미가 있다.

이중 에멀젼은 약물 전달체나 기능성 캡슐 제작에 필수적이지만 기존 벌크유화 방식은 구조를 정밀하게 제어하기 어려웠다. 미세유체 기술도 생산량이 낮고 장시간 안정 운전이 어렵다는 한계가 있었다는 것이다.

3D 프린트로 제작된 마이크로캡슐 대량 생산장치 이미지.

연구팀에 따르면 3D 프린팅 기반 병렬형 미세유체 장치를 새롭게 설계하고 산성·고온 조건에서 실리카 나노입자를 내부 표면에 균일하게 코팅하는 기술을 적용해 친수성 표면처리 문제를 해결했다.

멀젼을 구현할 수 있는 3D 프린팅 표면처리 기술을 개발한 것이다. 일반적으로 3D 프린팅 소재는 화학적으로 안정적이어서 친수성 표면처리가 어렵지만 연구팀은 산성·고온 조건에서 실리카(Silica) 나노입자를 내부 표면에 균일하게 코팅하면서 이런 한계를 극복했다. 3D 프린팅 기반 플랫폼에서 이중 에멀젼을 이용한 마이크로캡슐의 연속적·대량 제조를 최초로 구현하게 됐다.

이를 통해 다수의 이중 에멀젼 발생기를 동시에 안정적으로 구동할 수 있으며 이중 에멀젼을 주형으로 하는 마이크로캡슐을 높은 균일도와 재현성으로 대량 생산할 수 있음을 입증했다. 내부 코어 비율과 쉘 구조를 정밀하게 제어함으로써 마이크로캡슐의 방출 특성을 설계할 수 있는 기반도 마련했다.

(왼쪽부터) 국립부경대 황윤호 교수, 포항공대 김동표 교수, 나기수 박사.

나기수 박사는 "3D 프린팅 기반의 병렬화 장치를 개발해 이중 에멀전의 고속·대량생산을 구현해 마이크로캡슐 공정의 스케일업 가능성을 입증했다"고 말했다.

황윤호 교수는 "이번 연구는 단지 마이크로캡슐 제조 플랫폼 개발에 그치지 않고 마이크로캡슐의 구조와 방출 특성을 정밀하게 제어할 수 있어 학문적 가치와 상업적 활용 가능성이 매우 높아 약물 전달체, 바이오 캡슐, 기능성 소재 캡슐화 기술 전반에 적용될 수 있다"고 설명했다.





이번 연구 성과는 화학공학 분야 국제 학술지 'Chemical Engineering Journal'에 게재됐다.





