韓, 전고체전지 특허출원 증가율 '세계 2위'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 출원인의 전고체전지 분야 특허출원 증가율이 세계 두 번째로 가팔랐다.

18일 지식재산처에 따르면 2004~2023년 한국 국적 출원인의 전고체전지 분야 특허출원은 45건(2004년)에서 1044건(2023년)으로 연평균 18% 증가했다. 이는 중국(33.6%)에 이어 세계 두 번째로 높은 증가율이다.

같은 기간 선진 5개 지식재산기관(한국·미국·중국·유럽연합·일본, IP5)에 출원된 전고체전지 분야 특허출원은 331건(2004년)에서 3938건(2023년)으로 연평균 13.9% 성장했다. 한국은 이보다 증가율이 4.1%포인트 높은 셈이다.

AD

2004~2023년 다출원인 순위에서는 도요타(2337건)가 1위를 차지했다. 같은 기간 한국기업은 LG에너지솔루션(2136건·2위)과 삼성전자(724건·4위), 삼성SDI(706건·5위), 현대자동차(539건·6위) 등 4개 기업이 상위 10개 다출원인에 포진했다.

다만 2021~2023년 기준 다출원인 순위에서는 삼성SDI(51.7%), LG에너지솔루션(50.8%)이 특허출원 연평균 증가율 1·2위를 차지해 국내 기업이 전고체전지 상용화를 위한 연구개발 및 특허출원을 주도하는 양상이 두드러졌다는 분석이다.

IP5의 전고체전지 분야 다출원인 상위 10위권에 기업 9개사가 포진한 점은 전고체전지 시장 선점을 위한 글로벌 기업 간의 기술 패권 경쟁이 이어지고 있음을 가늠케 한다.

전고체전지는 화재 위험이 있는 액체 전해질을 불연성 고체 전해질로 대체하고 에너지 밀도를 높일 수 있는 차세대 배터리로 부각된다. 전기차 캐즘으로 전기차용 배터리 시장의 성장이 주춤해졌지만, 휴머노이드 로봇이 새로운 수요처로 떠오르면서 전고체전지 상용화에 대한 기대감이 재차 커지는 분위기다.

업계에서는 전고체전지 시장이 2022년 2750만달러에서 2030년 400억달러로 연평균 180% 성장할 것이라는 전망(SNE 리서치 '2023 전고체전지 제조기술의 현재와 미래')을 내놓기도 한다.

이에 발맞춰 정부는 연내 '2035 이차전지 산업기술 로드맵'을 수립, 차세대 배터리 기술선점을 위한 기술개발에 2800억원을 투입하는 밑그림(2025년 11월 'K배터리 경쟁력 강화방안' 관계부처 합동 발표)을 그렸다.

또 국내외 배터리 기업은 전고체전지 상용화 시점을 2027~2030년으로 정해 전고체전지 기술개발에 속도를 내고 있다.





AD

임영희 지재처 화학생명심사국장은 "한·중·일을 중심으로 전고체전지 상용화에 필요한 핵심기술 확보 경쟁이 심화되고 있다"며 "지재처는 전고체전지가 휴머노이드 로봇의 가동을 위한 핵심기술로 부상하는 추세를 반영해 국내 기업이 관련 시장을 발 빠르게 선점할 수 있도록 산업계와 소통·협력체계를 마련하고 특허분석 결과를 적극적으로 공유하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>