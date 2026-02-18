대전시립박물관, '연날리기·쌍륙놀이 체험 행사' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



오는 20~21일, 27~28일까지



초등생 등 가족 참여할 수 있는 체험형 프로그램으로 구성

사진=대전시 제공

대전시립박물관이 정월대보름을 맞아 오는 20일부터 28일까지 전통 세시풍속을 체험할 수 있는 '연날리기 및 상륙 놀이 체험 행사'를 개최한다.

이번 행사는 한 해의 액운을 날려 보내고 복을 기원하던 정월대보름의 의미를 되새기기 위해 마련된 것으로, 초등생을 포함한 가족이 참여할 수 있는 체험형 프로그램으로 구성됐다.

야외에서는 직접 만든 연을 하늘로 날려보는 연날리기 체험이 진행되며, 실내에서는 우리 조상들이 즐기던 대표적인 보드게임인 상륙 놀이 체험을 통해 전통 놀이문화를 쉽고 친숙하게 접할 수 있다.

연날리기는 새해 소망을 연에 적어 바람에 띄우는 정월대보름의 대표적인 풍습으로, 액을 막고 한 해의 평안을 기원하는 의미를 담고 있다.

쌍륙놀이는 기원이나 유래가 정확하게 남아 있지는 않지만, 문헌과 그림을 통해 상당히 오래된 놀이임을 짐작할 수 있는데, 말판과 주사위를 활용한 전략적 요소가 특징이다. 참가자들은 놀이를 통해 당시 사람들의 여가문화와 사고방식을 자연스럽게 이해할 수 있다.





대전시립박물관장은 "대전시립박물관의 전통 세시풍속 체험 행사는 몸으로 직접 체험하며 전통문화를 느낄 수 있도록 박물관에서 준비하는 연례행사로, 정월대보름의 의미를 가족, 친구와 함께 나누는 시간이 되길 바란다"고 전했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

