본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

곽도영 LG전자 북미 대표 "올해 미국 '빌더' 시장서 가전 톱 3 달성 가능할 것"

뉴욕 특파원=황윤주기자

입력2026.02.19 10:00

시계아이콘02분 32초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

LG전자 브랜드 신뢰 기반으로 빌더 시장 개척
美 트렌드 변화 반영…36인치 대형 인덕션
고급 마감재 등 옵션 다양화
SKS 럭셔리 브랜드에 AI 기능 강화
제품군에 '세탁기' 추가하며 차별화

곽도영 LG전자 북미 대표 "올해 미국 '빌더' 시장서 가전 톱 3 달성 가능할 것" 백승태 LG전자 HS사업본부장과 곽도영 LG전자 북미 대표(오른쪽).
AD

"LG전자는 올해 연말이 되면 (북미 가전에서) 톱 3 목표를 달성할 것으로 예상한다."


곽도영 LG전자 북미지역 대표는 17일(현지시간) 미국 올랜도에서 열린 'KBIS 2026' 기자간담회에서 "지난해 상호관세, 미국 국내 인건비와 자재비 상승 등으로 주택경기가 많이 침체한 상황에서 두 자리 성장률을 나타냈다"며 이같이 밝혔다.


현재 미국 생활가전 시장은 400억달러(약 53조원) 규모로 세계 최대다. 미국 가전 시장은 크게 개인(B2C)과 빌더(B2B)로 구분되는데, B2B 시장인 '빌더' 분야는 전체 가전 시장의 약 20%(약 70억 달러)를 차지하고 있다. 미국은 집을 지을 때 가전제품을 미리 내장(빌트인) 후 분양한다. 이때 대형 건설사인 빌더가 수천 가구에 들어갈 가전을 한 번에 계약하는데, 이를 '빌더 시장'이라고 한다.


LG전자는 성숙기에 접어든 가전 시장의 돌파구로 2024년부터 본격적으로 빌더 사업을 적극적으로 육성해왔다. 최근 3년 간 LG전자의 미국 빌더 시장 성장세는 눈에 띈다. 2024년 매출은 전년 대비 약 60% 급증했고, 2025년은 40% 증가하며 연평균 45% 고속 성장 중이다.


빌더 시장은 경기 대비 민감도가 낮아서 수요가 안정적이며, 건설사 파트너십을 기반으로 장기적이고 안정적인 수익 창출이 가능하다. 가전 기업에 '황금알을 낳는 거위'와 같지만 진입 장벽이 매우 높다. 빌더 입장에서 10년 뒤에도 가전 수리가 가능하길 바라기 때문에 신뢰도가 높은 대기업만 상대하고, 수백 세대에 가전을 동시에 설치해야 하므로 설치와 관리 등 물류망이 없으면 계약을 체결하는 것이 힘들다.


LG전자가 빌더 시장을 본격적으로 공략한 지 3년 만에 성과를 낼 수 있던 배경에는 브랜드 신뢰도가 한몫했다. 곽 대표는 "이미 LG전자 가전에 대한 개인 소비자의 만족도는 증명이 됐고, 미국 빌더에게도 이러한 신뢰도가 차별점으로 작용하고 있다"고 말했다.


최근 빌더 시장에서 트렌드는 '주방의 변신'이다. 주방을 거실과 통합해 확장하고, 오픈형으로 구성하는 것이 유행이다. 이 때문에 주방 가전의 사이즈도 커지고, 고급화되는 경향이 강해졌다. 곽 대표는 "가족의 생활과 문화, 엔터테인 중심으로 주방과 거실이 합쳐져 새 복합공간으로 탄생하고 있다"며 "주방이 넓어지면서 가전의 형태도 메인 냉장고, 와인 냉장고, 아일랜드 식탁의 미니 냉장고 등 다양해지고 있다"며 "빌더 쪽에서 이런 옵션을 역제안하는 경우도 있고 LG전자 입장에서 기회가 많다"고 말했다.


곽도영 LG전자 북미 대표 "올해 미국 '빌더' 시장서 가전 톱 3 달성 가능할 것" LG전자가 미국 플로리다주 올랜도에서 SKS 브랜드 키친 제품을 활용해 요리 시연을 하고 있다.

LG전자의 럭셔리 브랜드 'SKS'(시그니처 키친 스위트)는 올해 스테인리스 마감재, 36인치 대형 인덕션, AI 기능 확대 등을 선보이며 빌더 시장의 판을 흔들고 있다. 전시장에서는 AI 기능을 통해 자동으로 조리가 되는 시연이 관람객의 시선을 한 몸에 받았다. 이번에 선보인 시그니처 냉장고의 AI 기능도 좋은 반응을 얻고 있다. 특히 올해는 제품군에 세탁기를 추가한 것도 눈에 띈다.


백승태 LG전자 HS사업본부장은 "고객이 냉장고 문을 여닫는 횟수, 집중적으로 사용하는 시간대 등을 학습해 주로 사용하는 시간에 냉각속도를 크게 올려서 문 열어도 온도 변화를 최소화하는 기능이나, 미국처럼 얼음 많이 쓰는 고객을 겨냥한 만빙률 주기를 스스로 짧게 설정하는 AI 기능 등을 담았다"며 "경쟁사도 AI 기능을 갖고 있지만 LG전자는 AI 기능을 구현하는 핵심 부품(모터, 컴프레셔 등)을 직접 만든다는 점에서 차별화가 있다"고 말했다.


LG전자는 지난해 하반기 미국 전역을 대상으로 활동하는 빌더 두 곳과 계약을 체결했다. 빌더는 보통 짧게는 5년, 길게는 10년 단위로 장기 계약을 한다. 특히 A 빌더와는 LG 가전만 사용하는 독점 계약을 성사했다.


곽 대표는 "미국 빌더 시장의 경우 한국과 가장 큰 차이점은 가전 4종(쿠킹, 후드, 냉장고, 식세기)이 반드시 설치되어야 미국 준공검사를 받을 수 있다는 점"이라며 "빌더 입장에서는 가전 제품이 집 전체에서 차지하는 비중은 적지만, 완성도에서는 매우 중요하다"고 덧붙였다.


곽도영 LG전자 북미 대표 "올해 미국 '빌더' 시장서 가전 톱 3 달성 가능할 것" KBIS 2026 LG전자 부스. LG전자

다만 한계도 존재한다. 제품 배송, 설치, 관리 등의 인프라가 빌더 시장에서는 굉장히 중요하다. 준공검사에서 가전 4종이 필수 항목이므로, 가전 기업은 빌더의 건설 일정에 맞춰 납기를 해야 한다. 만약 가전 제품의 납기가 틀어지면 준공검사도 연기되고, 매매 일정도 모두 지연된다.


곽 대표는 "100년 업력의 GE는 메인 물류창고-지역별 허브 물류창고-건설현장 등 130여개의 허브에 인프라를 갖고 있다"며 "LG전자는 미국 전역의 건설현장에 배송, 설치 등의 인프라를 구축하기 위해 투자도 많이 하고, 현지 배송 및 설치 업체와 파트너십을 통해 단기간에 역량을 끌어올릴 수 있도록 검토 중이다"라고 말했다.


대외변수에도 만반의 준비를 다 하고 있다. 지난해부터 불거진 상호관세 등 불확실성에 대응하기 위해 글로벌 밸류체인을 마련한 상황이다. 곽 대표는 "밸류체인의 글로벌 셋업은 상당히 중요하게 생각하는 부분이고, 환경 변화에 신속하고 적절히 대응할 수 있다"며 "내부적으로 더 많은 시나리오를 가정하고 대응 지침을 상당히 많이 마련했다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

트럼프 행정부의 외교·안보 정책으로 인해 남미 법인도 변수이지만, 큰 변화가 생길 가능성은 없을 것으로 예상하고 있다. 곽 대표는 "미국의 대형 제조사들이 멕시코를 역내 생산지로 만들었기 때문에 멕시코에 장벽이 생기면 사업을 제대로 할 기업이 몇 곳 없다"며 "원산지 규정을 변경하거나 강화하는 식으로 미국에 우호적으로 바뀔 가능성이 높아 미국 부품사와 협업을 늘리는 방안을 찾고 있다"고 말했다.




뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.1815:06
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'

    정부가 '거주 목적 외' 주택 보유에 대한 세제 혜택을 단계적으로 회수하겠다고 밝히면서 서울 아파트 매물이 빠르게 쌓이고 있다. 다만 늘어나는 매물만큼 거래가 따라붙지는 못하는 모습이다. 대출 규제로 매수 여력이 제한된 데다 '다주택자 양도소득세 중과 유예' 종료일이 다가올수록 매물이 늘어 가격이 추가 하락할 수 있다는 관망 심리가 확산한 영향으로 풀이된다. 18일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전일 기준 서

  • 26.02.1807:00
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'

    서울을 비롯한 수도권에서 주택 가격 상승이 주춤한 가운데 지방 부동산 시장이 점차 살아나고 있다. 주택사업자들이 바라보는 지방 부동산 경기 전망도 큰 폭으로 개선된 것으로 확인됐다. 18일 주택산업연구원이 주택사업자를 대상으로 한 설문조사에 따르면 2월 비수도권 주택사업경기전망지수는 전월보다 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 주택사업 경기가 좋아질 것으로 보는 기준선인 100보다 여전히 낮은 수치지만 같은

  • 26.02.1713:49
    서울 정비사업 77조에 AI발 원전까지…부실 털어낸 건설사, '쌍끌이 반등' 오나
    서울 정비사업 77조에 AI발 원전까지…부실 털어낸 건설사, '쌍끌이 반등' 오나

    건설업계가 3년간의 부실 정리를 마무리하고 반등 채비에 나서고 있다. 국내에서는 서울 핵심지를 중심으로 대규모 정비사업 장이 열렸고, 해외에서는 인공지능(AI)발 전력 수요 폭증에 따른 원전 수주 소식이 잇따르는 추세다. 안정적인 내수 수익 기반에 글로벌 성장 동력이 맞물리면서 건설업 체질 개선과 가치 재평가가 가속화하고 있다는 분석이 나온다. 17일 건설업계에 따르면 박세라 신영증권 연구원은 최근 '건설, 사야 할

  • 26.02.1711:50
    법은 '금지' 세칙은 '허용'…은행 '셀프 감정' 53년째 예외
    법은 '금지' 세칙은 '허용'…은행 '셀프 감정' 53년째 예외

    금융기관의 부동산 담보 자체 감정평가를 둘러싼 감정평가업계와 은행권의 갈등 법적 대응 국면으로 번지고 있다. 국토교통부는 지난해 은행 자체평가를 위법으로 판단했고, 국정감사에서도 여러 차례 같은 지적이 나왔다. 금융위원회도 개선을 약속했다. 그러나 5개월이 지난 지금까지 은행권은 자체평가 중단 시점을 밝히지 않고 있다. 협의 교착…특정 은행 물량은 3배 급증 17일 감정평가업계에 따르면 한국감정평가사협회는 금

  • 26.02.1414:44
    좁을수록 인기?…수도권에선 중형 면적보다 소형 청약 '러시'
    좁을수록 인기?…수도권에선 중형 면적보다 소형 청약 '러시'

    분양가 상승 흐름으로 인해 수도권 아파트 청약 시장에서 소형 면적이 중형보다 더 큰 인기를 얻고 있다. 지난해엔 소형 청약자 수가 처음으로 중형을 앞서기도 했다. 14일 부동산R114에 따르면 지난해 수도권 아파트 청약자 총 48만5271명 중 전용면적 60㎡ 이하 소형아파트에 21만8047명이 몰린 것으로 파악됐다. 전용 60∼85㎡의 중형 아파트에 21만7322명, 전용 85㎡를 초과하는 대형 아파트에 4만9902명이 접수했다. 한국부동

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기