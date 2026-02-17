李대통령 부부, 설날 영화 '왕과 사는 남자' 관람…"대한민국 문화의 힘!"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조선 6대 국왕 단종의 마지막 생애를 그린 작품

李대통령, 김혜경 여사와 관람…300만 관객 돌파

이재명 대통령이 17일 부인 김혜경 여사와 함께 용산 CGV에서 영화 '왕과 사는 남자'를 관람했다고 청와대가 밝혔다.

연합뉴스

이 대통령은 영화 관람 직전 엑스(X·옛 트위터)에 "대한민국 문화의 힘! 영화 보러 왔습니다"라면서 "어디에서 무슨 영화를 보는지는 일단 비밀"이라고 남겼다. 이후 청와대는 이 대통령의 관람이 끝난 뒤 영화 작품명을 공개했다.

장항준 감독의 영화 '왕과 사는 남자'는 조선의 6대 국왕인 단종이 폐위된 뒤 유배지인 강원 영월에서 마을 주민들과 생애 마지막 시기를 보내는 모습을 그린 작품이다. 박지훈 배우가 단종, 유해진 배우가 마을 촌장, 유지태 배우가 한명회 역할을 맡았다.





영화가 입소문을 타면서 올해 개봉작 가운데 처음으로 설 연휴 기간 관객 300만 명을 넘겼다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

