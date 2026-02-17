"한국적인 연극을 전 세계로"…김정옥 연출가 별세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박근형·김혜자 등 원로배우와도 함께해

유네스코국제극예술협회 회장·훈장 수훈 등

연극을 이국적인 것에서 한국적인 것으로 만들어낸 연극 연출가 김정옥(金正鈺)씨가 17일 오전 5시 7분께 세상을 떠났다. 향년 94세.

연극 연출가 김정옥. 연합뉴스

연합뉴스에 따르면 고인은 광주에서 태어나 광주서중(6년제)을 졸업한 뒤 중앙대 국문과에 들어갔다가 서울대 불문과로 옮겨 졸업했다. 이어 프랑스 소르본대에서 불문학과 영화학을 공부했다. 그러다 프랑스에 온 유치진(1905~1974)의 영향으로 연극으로 방향을 틀었다. 유치진이 1957년 유네스코 국제극예술협회(ITI) 본부를 방문해서 한국 가입 의사를 표명할 때도 함께했다.

1959년 귀국해 중앙대 연극영화학과 전임강사가 된 이후 본격적으로 연극계에 몸담았다. 중앙대에 있으면서도 이대 연극반을 지도했다. 시나리오 '사랑의 함정'이 1960년 영화화됐고, 같은 해 김종원과 이영일이 영화 비평가협회를 결성할 때도 참가했다.

1961년 이대 연극반 학생들과 연극 '리시스트라다'를 통해 연극 연출을 시작했다. 1962년 '햄릿' 조연출을 거쳐 1963년 민중극장 창단과 함께 본격적인 연출가의 길을 걸었다. 창립 공연은 '달걀', 두 번째 작품은 부조리극 '대머리 여가수'였다. 박근형·김혜자 등이 출연했다. 1977년엔 '대머리 여가수'의 원작자 외젠 이오네스코(1909~1994)가 방한해 연극을 관람한 뒤 찬사를 보내기도 했다.

1966년 이병복(1927∼2017)과 함께 극단 자유를 창립한 뒤 '따라지의 향연'(1966) 등으로 국내 대표적인 연출가로 부각됐다. 박정자 등 당대 최고의 연기자들과 함께 사실주의와 서구 위주 시각을 뒤집는 '제3의 연극'을 추구했다. 아울러 사실주의극 무대를 변혁하는 실험에 앞장섰고, 희극성과 연극성을 강조한 무대 미학 개발에 힘썼다. 또 한국의 전통연희와 굿 형식을 연극에 수영하면서 한국적 전통을 가미하고 재창조하는 등 다양한 시도를 했다. 이 덕에 고인은 연극을 '서양적인 것에서 동양적인 것으로', '이국적인 것에서 한국적인 것으로' 만들어냈다는 평가를 받았다.

1980년대부터는 극단 자유를 이끌고 ▲프랑스 ▲스페인 ▲일본 ▲튀니지 등 10여개국·수십 개 도시에서 한국 전통 정서를 현대적으로 재해석한 작품을 선보였다. 'K 무대예술'의 선구자로서 일찍이 국제적 호평을 받아온 것이다.

그 밖에도 연기자와 무대미술 등 스태프와 함께 연극을 만드는 집단 창조, 총체극, 줄거리에 얽매이지 않는 몽타주 수법 등을 시도했다.

1995년 6월 아시아인으론 처음으로 ITI 회장이 된 뒤 3연임했고, 명예회장으로 추대됐다. 한국문화예술진흥원장(2000), 대한민국예술원 회장(2011)을 역임했다.

고인은 60여년 동안 국내외 무대에서 200여편의 연극을 연출한 한국 연극계의 '전설'이었다. 2002년 한국인으론 처음으로 프랑스 최고 등급 문화예술 공로 훈장인 코망되르를 받았다. 이후 정명훈과 조수미가 같은 훈장을 수훈했다. 또 일본 닛케이 아시아상(문화 부문), 대한민국 금관문화훈장과 예술원상, 일민문화예술상 등을 받았다.

손진책 대한민국예술원 회장은 연합뉴스에 "고인은 현대 연극의 기반을 구축하고, 한국 연극을 세계화한 분"이라며 "합리적이고 판단이 명석했던 분이셨다"라고 전했다.





유족은 부인 조경자씨와 1남 1녀(김승미<서울예대 교수>·김승균<얼굴박물관 이사>), 사위 홍승일(전 중앙일보디자인 대표)씨 등이 있다. 빈소는 서울성모병원 장례식장 14호실(17일 오후 6시 이후 조문 가능), 발인 20일 오전 7시 30분.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

