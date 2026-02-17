올해 상장사 66% 목표가 올랐다…최대 상향 종목은

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대차 86%로 상향폭 1위…현대오토에버 2위

파마리서치는 하향폭 가장 커

올해 '불장'이 이어지면서 국내 상장사 10곳 중 6곳꼴로 목표주가가 상향 조정된 것으로 나타났다.

17일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 9일 기준 증권사 3곳 이상이 목표주가를 제시한 280개 종목 중 지난해 말 대비 목표주가가 상향 조정된 종목은 185개로 집계됐다. 이는 전체의 66%에 달하는 수준이다.

목표주가가 하향 조정된 종목은 75개(27%)였다. 나머지 20곳(7%)은 이전과 동일한 수준을 유지했다. 코스피가 올해 들어 사상 처음 5000선을 돌파하는 등 증시 전반이 강세를 보이면서 목표주가 상향이 더 많았던 것으로 풀이된다.

서울 시내 현대자동차 매장. 연합뉴스

목표주가가 가장 큰 폭으로 상향 조정된 종목은 현대차로 나타났다. 평균 목표주가는 지난해 말 35만962원에서 이달 65만4231원으로 86% 상향됐다. 현대차그룹이 올해 1월 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 'CES 2026'에서 차세대 휴머노이드 로봇 '아틀라스'를 공개하고 AI 로보틱스 전략을 제시하면서 관련 모멘텀에 대한 기대감이 커진 영향이다.

강성진 KB증권 연구원은 "현대차그룹은 기계적 완성도, 시뮬레이션 및 트레이닝 역량, 상용화 전략, 양산 전략 측면에서 로보틱스 분야를 선도하고 있다"며 "이에 비해 시가총액은 테슬라의 20분의 1에 불과해 과소평가된 상태"라고 설명했다.

두 번째로 상향폭이 큰 종목 역시 현대차그룹 계열사인 현대오토에버였다. 현대오토에버 목표주가가 올해 들어 25만4583원에서 46만1000원으로 81% 높아져 두 번째로 상향 조정폭이 컸다. 현대차그룹이 로봇 관련 설비 투자를 확대할 경우 수혜가 기대된 영향이다.

3위는 세아베스틸지주로, 미국 우주 기업 스페이스X가 기업공개(IPO)에 나선 가운데 세아베스틸지주의 미국 특수합금 전문 자회사가 혜택을 입을 것이라는 기대감 등에 목표주가가 4만923원에서 7만1063원으로 74% 상향됐다.

뒤이어 효성티앤씨(64%), 쎄트렉아이(63%), ISC(62%), RFHIC(60%), SK하이닉스(56%) 등 순으로 상향 폭이 컸다.

반면 올해 들어 평균 목표주가가 가장 많이 내려간 종목은 파마리서치로, 목표주가는 작년 말 71만7000원에서 이달 62만833원으로 13.4% 하향 조정됐다. 의료기기 내수 성장세가 둔화하며 실적 회복이 지연된 영향이다.

이승은 유안타증권 연구원은 파마리서치에 대해 "의료기기 내수 성장세가 기대보다 둔화해 올해와 내년 실적 추정치 조정이 불가피하다"며 "특히 내수 핵심 제품인 '리쥬란'의 성장 탄력이 기대보다 약하며, ECM(세포외기질) 스킨부스터 등 경쟁 제품도 시장에 침투한 상태"라고 분석했다.

목표주가가 두 번째로 많이 하향된 종목은 크래프톤으로, 목표주가는 '배틀그라운드(PUBG)'를 비롯한 게임 실적 부진 우려로 작년 말 40만8421원에서 이달 35만4778원으로 13.1% 내렸다.

3위와 4위는 이차전지 관련주로 분류되는 SK아이이테크놀로지와 SK이노베이션으로, 목표주가가 각각 10.3%, 10.1% 하향됐다. 트럼프 행정부의 친환경차 배척 움직임 등에 미국 전기차 판매량이 감소하면서 이차전지 업황 전반의 실적 우려가 커진 영향이다.





뒤이어 동원산업(-8.49%), LG화학(-8.02%), CJ제일제당(-8.01%), KH바텍(-7.25%), LG에너지솔루션(-7.16%) 등 순으로 하향 조정폭이 컸다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr