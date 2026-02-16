밀라노 올림픽 쇼트트랙 남자 500m, 한국 선수 전원 예선 탈락

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

황대헌·임종언 조 3위에 그쳐

2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 남자 500m 경기에서 한국 선수가 모두 준준결승 진출에 실패했다.

16일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 남자 500m 예선에는 황대헌과 임종언이 출전해 준준결승 진출을 노렸다. 하지만 두 선수 모두 조 3위에 그쳤고, 조 3위 중 상위 기록을 낸 선수에게 주어지는 준준결승 진출권도 얻지 못했다.

황대헌(가운데)이 16일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 남자 500m 예선에서 역주하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

황대헌은 4조에서 세 번째로 결승선을 통과했다. 황대헌은 3번 레인에서 출발해 3위를 유지하다 두 바퀴를 남기고 안쪽을 노렸으나 여의치 않았고 마지막 발내밀기로 승부를 걸었으나 약간 모자랐다. 황대헌은 펠릭스 피죵(폴란드)보다 0.012초 늦은 41초191을 기록했다.





임종언은 8조에서 앤드류 허(미국), 린샤오쥔(중국·한국명 임효준)과 경쟁했다. 레인 순대로 앤드류 허가 1, 린샤오쥔이 2위, 임종언이 3위를 기록했다. 임종언은 반 바퀴를 남기고 린샤오쥔과 살짝 부딪히며 주춤하는 모습을 보였다. 임종언의 기록은 41초289로 린샤오쥔보다 0.047초 늦었다.





