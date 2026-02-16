새해엔 어떤 전자책 읽나 봤더니…'라이프스타일' 분야 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

밀리의서재, 1월 데이터 집계

요리·운동·외국어 30% 이상↑

새해 전자책 시장에서 요리·운동 등 실질적인 삶의 변화를 돕는 '라이프스타일' 분야 도서 이용이 많이 늘어난 것으로 나타났다.

16일 독서 플랫폼 KT밀리의서재가 집계한 1월 이용 데이터에 따르면 라이프스타일 분야 이용량은 전월(12월) 대비 36% 증가했다. 이는 전체 카테고리 가운데 가장 높은 증가율에 해당한다.

밀리의 서재

AD

외국어 분야도 31%나 늘었다. 이어 자기계발(14%), 소설(11%) 순으로 증가해 새해 전자책 분야에서는 목표 설정과 직결되는 실용·학습 분야가 전반적으로 강세를 보였다.

라이프스타일 카테고리의 확대에는 최근 미디어 트렌드도 한몫한 것으로 보인다. 요리 서바이벌 프로그램 '흑백요리사2' 방영 이후 우승자 최강록 셰프의 '최강록의 요리노트' 등 요리 관련 도서가 인기를 끌었고, 건강 관리에 대한 관심이 높아지면서 운동·취미 분야 도서 이용도 동반 상승했다. 특히 심리·마인드셋 중심의 일반적 자기계발서보다 요리·운동 등 구체적인 행동 변화를 제시하는 실용 콘텐츠에 대한 수요가 늘었다.

이용 시간대에서도 변화가 나타났다. 1월에는 통상적인 독서 피크 타임인 출근 시간(오전 8시)과 취침 전(오후 11시)이 아니라 오후 4시에서 6시 사이에 이용자가 가장 몰렸다. 이에 대해 밀리의서재는 20대 대학생 이용자의 방학 시즌과 맞물려 낮 시간대 독서 비중이 높아진 영향이라고 풀이했다.

요일별로는 목요일과 금요일에 이용객이 가장 많아 주말을 앞두고 독서를 즐기는 경향이 이어졌다. 1월 한 달간 가장 많이 읽힌 개별 도서는 성해나 작가의 소설 '혼모노'였다. KT밀리의서재 관계자는 "새해를 맞아 단순한 다짐을 넘어 요리, 운동 등 구체적인 라이프스타일을 바꾸려는 독자들의 움직임이 데이터로 확인됐다"고 설명했다.





AD

한편 밀리의서재는 2022년 흑자 전환 이후 4년 연속 성장세를 이어가고 있다. 지난 14일 발표한 지난해 연간 실적 발표에서는 역대 최대 매출을 경신한 것으로 나타났다. 밀리의서재의 2025년 연간 누적 매출액은 882억원, 영업이익은 144억원이다. 이는 전년 대비 각각 21%, 31% 증가한 수치다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>