"프란치스코 교황 무너뜨릴 것"…엡스타인과 손 잡은 '이 남자'

스티브 배넌 전 백악관 수석 전략가

2019년까지 엡스타인과 활발히 교류

스티브 배넌 전 백악관 수석 전략가가 '희대의 성범죄자' 고(故) 제프리 엡스타인에게 프란치스코 전 교황을 무너뜨리겠다고 밝힌 정황이 공개됐다.

14일(현지시간) 미국 CNN방송에 따르면 최근 공개된 미 법무부의 엡스타인 파일에는 2019년 배넌과 엡스타인 사이에 오간 메시지가 담겨 있다. 배넌은 2019년 6월 엡스타인에게 보낸 메시지에서 "프란치스코 (교황을) 무너뜨릴 것"이라고 밝혔다. 이어 "클린턴, 시진핑, 유럽연합(EU)"을 언급하며 엡스타인에게 이들을 함께 무너뜨리자고 말했다. 프란치스코 교황은 생전 민족주의를 강력히 비판하면서 트럼프의 극우적 세계관에 맞섰다.

2024년 4월21일(현지시간) 선종한 프란치스코 교황의 빈소가 마련된 서울 중구 명동대성당 지하성당에서 조문객들이 추모를 하고 있다.

배넌은 도널드 트럼프 미국 대통령의 '재야 책사'로 알려진 인물이다. 배넌과 엡스타인은 엡스타인이 2008년 아동 성범죄로 유죄 판결을 받은 지 십 년 이상 흐른 시점이면서 미성년자 성매매 혐의로 체포되기 직전인 2019년까지 서로 긴밀히 소통했다고 CNN은 지적했다.

특히 배넌은 프란치스코 교황을 자신의 주요 사상인 '주권주의'의 걸림돌로 봤다. 주권주의는 2018~2019년 유럽을 휩쓴 민족주의적 포퓰리즘 가운데 하나다. 그는 2018년 영국 주간지 '더 스펙테이터'와의 인터뷰에서 교황을 "경멸받아 마땅한 인물"이라고 일컬으면서 그는 "초국가적 엘리트"의 편이라고 비난했다. 극우 성향의 마테오 살비니 당시 이탈리아 부총리에게는 교황을 "공격하라"고 촉구하기도 했다.

스티브 배넌 전 백악관 수석 전략가. AP연합뉴스

배넌은 엡스타인에게 보낸 메시지에서 도서 '바티칸의 침실'을 언급하기도 했다. 2019년 출간된 '바티칸의 침실'은 바티칸 성직자의 80%가 동성애자라고 주장해 물의를 빚은 책이다. 배넌은 책의 저자와 만나 영화 판권 계약 등을 논의한 후 엡스타인에게 메시지를 보내 "당신이 '바티칸의 침실' 영화의 제작 총괄"이라고 말하기도 했다.

이들은 프란치스코 교황을 함께 조롱하기도 했다. 바티칸이 '포퓰리즘적 민족주의'를 규탄한다는 내용의 기사를 배넌이 공유하자, 엡스타인은 존 밀턴의 시 '실낙원' 중 사탄이 하늘에서 쫓겨날 때 한 구절인 "천국에서 시중드느니, 지옥에서 다스리는 편이 낫지"를 인용해 답했다.





프란치스코 전 교황의 측근이었던 안토니오 스파다로 신부는 CNN에 "배넌의 메시지는 전략적 목적을 위해 영적 권위와 정치적 힘을 결합하려는 욕망을 보여준다"며 "교황은 이런 결합에 저항해왔다"고 말했다. 그러면서 "이 메시지들은 단순한 적대감을 넘어 신앙을 무기로 도구화하려는 시도를 드러낸다"고 비판했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

