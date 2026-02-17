수출 역대 최대지만 상위 10대 비중 쏠림도 최고

AD

지난해 한국 수출액이 사상 처음으로 7000억달러를 넘어섰으나 수출액의 40%가 상위 10대기업에 쏠린 것으로 나타났다.

반도체를 뺀 다른 제조업이 부진한 가운데 대기업 중심을 비롯해 산업별 양극화 현상이 심화한 것이다.

국가데이터처가 최근 발표한 연간 기업 특성별 무역통계 결과에 따르면 지난해 연간 수출액은 7094억달러로 1년 전보다 3.8% 늘었다.

연간 수출액이 7000억달러를 넘어선 것은 처음이다. 증가율은 전년(8.1%)보다 둔화했다.

이 중 수출액은 대기업(3.4%), 중견기업(2.0%), 중소기업(7.2%)에서 모두 증가했다.

다만 삼성전자와 SK하이닉스·현대차·LG전자·삼성디스플레이·LG에너지솔루션 등 수출액 상위 10대 기업의 무역집중도는 39.0%로, 1년 전보다 2.4%포인트 상승했다.

39.0%는 2010년 관련 통계 작성 이래 가장 높은 비중이다.

상위 100대 기업으로 넓혀봐도 무역집중도(67.1%)는 0.4%포인트 올라서며 대기업 쏠림은 심해졌다.

정규승 데이터처 기업통계팀장은 "집중도는 역대 최고 수준으로, 반도체 수출 증가가 가장 큰 영향을 미쳤다"고 설명했다.

산업별로 보면 도소매업(-6.3%)에서 줄었으나 광제조업(5.1%), 기타 산업(4.4%)에서 증가했다.

수입액은 6318억달러로 전년과 같았다. 수입액은 대기업(-3.5%)에서 줄었으나 중견기업(7.7%), 중소기업(4.6%)에서 증가했다.

수입액 상위 10대 기업의 무역집중도 29.3%로 1.3%포인트 하락했다. 상위 100대 기업의 무역집중도(55.6%)는 1.1%포인트 내렸다.

산업별로는 광제조업(-2.4%)과 기타 산업(-1.0%)에서 줄었으나 도소매업(6.5%)에서 증가했다. 250인 이상(-2.9%)에서 줄었으나 10~249인(6.4%), 1~9인(7.5%)에서 늘었다.





원자재(-5.6%)에서 줄었으나 자본재(6.6%), 소비재(1.6%)에서 증가했다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr

