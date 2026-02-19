본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[SCMP 칼럼]中 초고속 성장, 그 이후 남은 외로움

입력2026.02.19 10:40

시계아이콘02분 33초 소요
언어변환 뉴스듣기

춘제 기간 대이동
가족은 잠시, 외로움은 일상
호적제도·이주노동의 그늘

[SCMP 칼럼]中 초고속 성장, 그 이후 남은 외로움
AD

중국 춘제 연휴기간 90억건이 넘는 대이동이 이뤄졌다. 지구상에서 가장 큰 규모의 연례 인구 이동이다. 누군가에게 이 몇 주는 1년 중 가족과 함께 보내는 유일한 시간일 것이다.


많은 이들은 고향을 찾으며 낯선 도시에서 고군분투하며 느낀 고독을 잠시 내려놓을 것이다. 다만 이 순간을 온전하게 누릴 수 있는 이들은 경제적 여력이 있는, 운 좋은 일부 사람들의 이야기일 것이다.


2023년 갤럽 조사에 따르면, 중국에서 '고독하다'고 느낀 비율(23%)은 한국(21%), 인도(25%)와 비슷한 수준이었지만, 일본(14%)보다는 훨씬 높았다. 경제지 이코노미스트는 갤럽 조사와 세계보건기구(WHO) 분석을 인용해 최근 중국을 '유달리 외로운 곳'으로 조명했다.


세계적인 맥락에서 중국이 유독 외로운 사회인지 여부를 확인하기 위해서는 추가적인 연구가 필요하다. 그러나 고독이 중국에서 중요한 사회적 문제라는 점에는 의문의 여지가 없다.


중국의 한 자녀 정책은 추세적 고독을 초래한 원인으로 지목됐지만, 다른 나라들과 비교해보면 이 설명은 설득력이 떨어진다. 중국과 합계출산율이 비슷한 일본에서 고독하다고 답한 비율은 중국보다 낮기 때문이다.


중국의 혹독한 '996(오전 9시부터 밤 9시까지 주 6일 일하는) 문화'도 주요 원인 중 하나로 지목됐으나 이 역시 충분한 답은 아니다. 일본은 흔히 과로사로 상징될 만큼 노동 강도가 높지만 중국보다 덜 외롭다.


일본과 한국은 중국보다 규모가 작아 현대화 단계에서 가족 이주 문제 역시 더 관리하기 쉬웠을 수 있다. 비슷하게 덜 외롭다고 답한 국가 중에는 싱가포르와 스위스처럼 영토가 작은 국가들이 많다. 그렇다 해도 지리적 규모만으로 고독을 설명할 수는 없다. 광활한 영토를 보유한 러시아도 중국보다 훨씬 덜 외롭다.


보다 본질적으로 중국에서 사람들이 왜 이렇게 외로운지 이해하려면 중국 산업화 과정에서 이주 노동자와 호적 제도가 어떤 역할을 했는지 들여다봐야 한다. 자동화와 로봇이 공장 현장을 대체하기 전까지 중국 연안 지역 제조업의 동력은 내륙 지방 출신 이주 노동자들이었다.


중국의 호적제 때문에 이주민들은 현지 주민에게만 제공되는 필수적인 공공복지 서비스를 이용하기 어렵다. 그 결과 많은 노동자가 부모와 자녀를 고향에 남겨둔 채 혼자 도시로 이동한다. 부부가 같은 도시에 머물지 못하는 경우도 적지 않다. 일자리를 따라 움직이다 보면 서로 다른 도시, 심지어 다른 성에 흩어져 살게 되기도 한다.


고독 위기는 고속 성장을 지속해 온 중국이 치르는 사회적 대가일 수 있다. 선진 국가에 상응할 정도로 제도적 발전을 이루지 못한 채 급속한 현대화를 추구해 온 결과다. 여기에 고령화 문제까지 겹쳐 있다. 상하이 호적을 보유한 이들이 누리는 의료 혜택과 농촌 지역의 낮은 돌봄 수준 사이의 큰 격차는 그 단면을 잘 보여준다.


중국의 고독 순위보다 중요한 것은 사회 내부의 양상일지도 모른다. 지리적으로 넓은 영토에 복잡한 사회구조를 갖춘 만큼, 고독 정도 역시 사람마다 편차가 클 가능성이 높다.


현재 고독의 추세는 어떠한가. 상황이 개선되고 있는지, 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이전 수준으로 회복됐는지 여부를 따져봐야 한다. 특히 연령별 격차는 중요한 문제다. 노인 계층의 고독이 완화되고 있지만, 청년층이 체감하는 외로움은 더 심각해졌다. 갤럽 조사에 따르면 중국의 젊은 세대는 부모 세대보다 훨씬 더 외롭다고 느낀다. 사회관계망서비스(SNS) 말고 다른 구조적 요인이 있는지도 살펴야 한다.


지역별 차이도 들여다봐야 한다. 부유한 연안 지역과 비교했을 때, 내륙 지역에 고독이 더 만연한 것인지, 광둥이나 대만 같은 이주 노동자 수가 비교적 적은 지역과는 어떤 차이를 보이는지, 인구가 많은 선전 같은 곳은 복산보다 더 외로운 곳인지 등의 질문을 던져야 한다.


지역 차이보다 더 중요한 것은 주민들의 정체성일 것이다. 광저우의 이주 노동자들은 현지 호적을 가진 사람들보다 더 외로운지, 현지 호적을 새로 취득한 이주민들도, 그 지역에서 대대로 살아온 토착민들보다 더 외로운지 이들의 삶을 들여다봐야 한다.


사회계층에 따라 어떤 양상으로 고독이 나타나는지도 조망해볼 필요가 있다. 전 세계적으로 볼 때 경제적으로 어려움을 겪는 이들일수록 경제적 여유가 있는 이들보다 훨씬 외로움을 많이 느끼는 경향이 있다.


이렇게 다양한 층위에서 일어나는 역학을 세심하게 이해해야 계층별 특성을 반영한 사회정책을 마련할 수 있다. 의료, 노동 규제, 호적 제도를 아우르는 정부 정책은 고독을 완화하는 데 중요한 역할을 할 것이다. 다만 고독 문제는 국가 역량만으로 해결할 수 있는 문제는 아니다.


시민사회는 공동체적 지원을 제공하는 데 핵심적인 역할을 해왔다. 예컨대 한국에선 교회가, 일본에선 지역 자원봉사 단체가 이 역할을 수행하고 있다. 복지 제도가 잘 확립된 북유럽 국가들에서도 스포츠 클럽, 문화 단체, 취미 모임과 같은 자발적 조직 참여율이 높게 나타난다.


중국의 고독 문제를 풀기 위해서는 정부의 제도 개편만으로는 부족하다. 사람들이 스스로 모이고 연결될 수 있는 환경도 함께 만들어져야 한다. 그렇지 않으면, 잠시 가족들과 재회했던 이들도 일상으로 돌아가면 지워지지 않는 외로움을 그대로 안고 또 다른 새해를 맞게 될 것이다.


윈스턴 목 SCMP 칼럼니스트


이 글은 사우스차이나모닝포스트(SCMP)의 칼럼 A loneliness crisis is the price China is paying for rapid modernisation를 아시아경제가 번역한 것입니다.


지금 뜨는 뉴스

AD

※이 칼럼은 아시아경제와 사우스차이나모닝포스트의 전략적 제휴를 통해 게재되었음을 알립니다.


※이 칼럼은 아시아경제와 사우스차이나모닝포스트의 전략적 제휴를 통해 게재되었음을 알립니다.



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.1815:06
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'

    정부가 '거주 목적 외' 주택 보유에 대한 세제 혜택을 단계적으로 회수하겠다고 밝히면서 서울 아파트 매물이 빠르게 쌓이고 있다. 다만 늘어나는 매물만큼 거래가 따라붙지는 못하는 모습이다. 대출 규제로 매수 여력이 제한된 데다 '다주택자 양도소득세 중과 유예' 종료일이 다가올수록 매물이 늘어 가격이 추가 하락할 수 있다는 관망 심리가 확산한 영향으로 풀이된다. 18일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전일 기준 서

  • 26.02.1807:00
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'

    서울을 비롯한 수도권에서 주택 가격 상승이 주춤한 가운데 지방 부동산 시장이 점차 살아나고 있다. 주택사업자들이 바라보는 지방 부동산 경기 전망도 큰 폭으로 개선된 것으로 확인됐다. 18일 주택산업연구원이 주택사업자를 대상으로 한 설문조사에 따르면 2월 비수도권 주택사업경기전망지수는 전월보다 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 주택사업 경기가 좋아질 것으로 보는 기준선인 100보다 여전히 낮은 수치지만 같은

  • 26.02.1713:49
    서울 정비사업 77조에 AI발 원전까지…부실 털어낸 건설사, '쌍끌이 반등' 오나
    서울 정비사업 77조에 AI발 원전까지…부실 털어낸 건설사, '쌍끌이 반등' 오나

    건설업계가 3년간의 부실 정리를 마무리하고 반등 채비에 나서고 있다. 국내에서는 서울 핵심지를 중심으로 대규모 정비사업 장이 열렸고, 해외에서는 인공지능(AI)발 전력 수요 폭증에 따른 원전 수주 소식이 잇따르는 추세다. 안정적인 내수 수익 기반에 글로벌 성장 동력이 맞물리면서 건설업 체질 개선과 가치 재평가가 가속화하고 있다는 분석이 나온다. 17일 건설업계에 따르면 박세라 신영증권 연구원은 최근 '건설, 사야 할

  • 26.02.1711:50
    법은 '금지' 세칙은 '허용'…은행 '셀프 감정' 53년째 예외
    법은 '금지' 세칙은 '허용'…은행 '셀프 감정' 53년째 예외

    금융기관의 부동산 담보 자체 감정평가를 둘러싼 감정평가업계와 은행권의 갈등 법적 대응 국면으로 번지고 있다. 국토교통부는 지난해 은행 자체평가를 위법으로 판단했고, 국정감사에서도 여러 차례 같은 지적이 나왔다. 금융위원회도 개선을 약속했다. 그러나 5개월이 지난 지금까지 은행권은 자체평가 중단 시점을 밝히지 않고 있다. 협의 교착…특정 은행 물량은 3배 급증 17일 감정평가업계에 따르면 한국감정평가사협회는 금

  • 26.02.1414:44
    좁을수록 인기?…수도권에선 중형 면적보다 소형 청약 '러시'
    좁을수록 인기?…수도권에선 중형 면적보다 소형 청약 '러시'

    분양가 상승 흐름으로 인해 수도권 아파트 청약 시장에서 소형 면적이 중형보다 더 큰 인기를 얻고 있다. 지난해엔 소형 청약자 수가 처음으로 중형을 앞서기도 했다. 14일 부동산R114에 따르면 지난해 수도권 아파트 청약자 총 48만5271명 중 전용면적 60㎡ 이하 소형아파트에 21만8047명이 몰린 것으로 파악됐다. 전용 60∼85㎡의 중형 아파트에 21만7322명, 전용 85㎡를 초과하는 대형 아파트에 4만9902명이 접수했다. 한국부동

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기