나로우주센터 기반…민간 주도 케이-스페이스 시대 활짝

민간전용 엔진연소 시험시설 구축

발사-제작-시험-사업화 한번에

초소형 위성 '전남샛' 개발 추진

우주항공산업진흥원 등 유치 총력

누리호 4차 발사 당시 모습. 전남도 제공

전라남도가 나로우주센터를 기반으로 발사 인프라와 국가산업단지, 민간기업 집적, 시험·사업화 체계까지 갖춰가며 국가 주도에서 민간 주도로 전환되는 케이(K)-스페이스 시대, 우주산업의 핵심 거점으로 도약하고 있다.

고흥 나로우주센터는 대한민국 우주개발의 출발점이자 국내 유일의 발사 인프라로, 전남은 누리호 발사를 성공적으로 지원하며 국가 우주 발사 역량의 중심 역할을 하고 있다.

2022년 고흥이 우주산업 클러스터 발사체 특화지구로 지정되고, 2024년 우주발사체 국가산업단지 조성이 확정되면서 전남은 발사 인프라와 산업 기반을 동시에 갖춘 국가 핵심 거점으로 도약했다. 특히 국가산업단지에는 한화에어로스페이스, 이노스페이스, 페리지에어로스페이스 등 11개 우주 관련 앵커 기업이 입주 협약을 하며, 발사체 제조와 핵심 부품 산업이 집적되는 본격적인 산업 생태계가 형성되고 있다.

이러한 기반 위에 2025년 누리호 4차 발사 성공을 통해 반복 발사 체계의 안정성을 입증하며 민간 중심 우주산업 전환의 실질적 성과를 냈다.

이에 따라 전남도는 2024년부터 민간발사장과 발사체 기술사업화센터 조성을 본격 추진하고 있으며, 발사·시험·인증·사업화가 연계된 산업 기반을 구축 중이다.

또 올해 신규사업으로 500억 규모의 민간전용 엔진연소시험시설 구축과 100억 원 규모의 우주항공기업 기술자립 연계형 지역 성장 지원사업을 추진해 발사체 핵심기술 확보와 민간기업 지원을 강화하고 있다.

이와 함께 70억 규모의 초소형 위성 '전남샛' 개발 사업을 추진하며, 발사체 중심에서 위성 활용까지 아우르는 전주기 우주산업 체계를 단계적으로 완성하고 있다.

전남도는 단순한 발사 성공을 넘어, 발사-제작-시험-사업화가 한 곳에서 이뤄지는 원스톱 우주산업 생태계 구축에 속도를 내고 있다.

고흥 나로우주센터 인근에는 민간 전용 발사장, 발사체 조립시설, 추적·운용 인프라 등 핵심 기반시설이 단계적으로 구축되고 있다. 국가산업단지에 입주하는 앵커기업과 중소·스타트업 기업을 연계 지원하는 발사체 기술사업화센터를 통해 산업 전반의 경쟁력을 높이고 있다.

이를 통해 발사체 기업은 장거리 이송 부담 없이 설계·제작·시험·발사를 모두 전남에서 수행할 수 있는 환경을 갖추게 되며, 전남은 명실상부한 대한민국 우주산업의 실증·사업화 거점으로 기능하게 된다.

우주발사체 엔진연소시험시설 구축을 중심으로 시험·검증 인프라를 단계적으로 확충한다. 국가산단을 중심으로 한 민간 발사체 기업의 기술 실증 역량을 강화하고 민간 중심 우주산업 기반을 공고히 할 계획이다.

전남의 우주 전략은 산업을 넘어 교육·체험·문화로 확장할 계획이다. 나로우주센터 일원에는 미국 케네디 우주센터를 모델로 한 우주발사체 사이언스 콤플렉스를 조성해 우주과학 교육과 체험, 전시가 결합한 국민 참여형 공간으로 구축할 예정이다.

발사 현장과 연계한 전시·체험 콘텐츠를 통해 우주기술을 산업·관광·교육으로 연결하는 케이-스페이스(K-Space) 상징 공간으로, 국내외 관광객 유치를 확대하고 대한민국 우주에 대한 국민적 관심을 높이는 한편 지역의 새로운 성장 동력이 될 것으로 기대된다.

연구개발, 인재 양성, 기업 활동이 유기적으로 연계되는 지속 가능한 우주산업 생태계 구축을 위해, 2027년 국고 신규사업으로 '지·산·학·연 연합캠퍼스 구축사업'을 건의해 추진할 계획이다.

전남도는 현재 구축 중인 우주산업 인프라를 기반으로 제2우주센터와 우주항공산업진흥원 유치를 전략적으로 추진하며 대한민국 우주산업의 다음 단계를 준비하고 있다.

추가 발사 수요에 대응할 제2우주센터와, 정책·연구·산업을 아우르는 우주산업 전담기관 유치를 통해 전남을 발사 중심지를 넘어 국가 우주산업 정책과 산업 생태계의 핵심 거점으로 발전시킨다는 구상이다.

김기홍 전남도 전략산업국장은 "전남은 대한민국 우주산업이 출발한 곳이자, 이제는 민간이 주도하는 케이-스페이스 시대를 여는 중심지다"라며 "전남이 대한민국 우주 2막을 책임지는 국가 전략 거점으로 도약하도록 모든 역량을 모으겠다"고 말했다.





이어 "제2우주센터와 우주산업진흥원 유치를 통해 발사, 산업, 연구, 정책이 유기적으로 연결되는 우주 생태계를 완성하고, 대한민국이 세계 우주 강국으로 나아가는 길을 선도하겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

