예천박물관, 가장 사적인 약속을 공공의 품으로

잔디 위에서 시작하는 새로운 혼례 문화

예천군민 스몰웨딩 무상 지원

예식의 무게를 덜고 순간의 가치를 키우는 선택지가 지역 공공시설에서 마련된다. 예천박물관은 오는 3월부터 야외 잔디마당을 활용한 '작은 결혼식' 공간을 무료로 빌려주며 합리적이고 품격 있는 예식 문화 확산에 나선다.

예천박물관 잔디마당 ‘작은결혼식’ 무료 대관

이번 사업은 과도한 혼례 비용과 형식 위주의 진행에서 벗어나, 가족과 가까운 지인 중심의 예식을 원하는 예비부부를 지원하기 위해 추진된다. 자연 친화적인 잔디 공간이 주는 개방감과 편안함을 바탕으로, 보여주기보다 기억에 남는 시간을 만들 수 있도록 돕겠다는 취지다.

신청 자격은 접수일 기준 예비부부 중 1명 이상이 예천에 주소를 두고 있으면 된다. 희망자는 박물관 홈페이지에서 신청서를 내려받아 제출하면 절차에 따라 이용할 수 있다.

행사는 하객 100명 이하의 소규모로 운영된다. 음식 제공은 음료만 가능하며, 별도의 피로연은 허용되지 않는다. 공공 공간의 취지와 이용 질서를 함께 고려한 기준이다.

김상식 문화관광과장은 박물관의 공간이 인생의 출발점이 되는 특별한 무대가 되길 기대한다며, 이용객이 불편 없이 가장 빛나는 순간을 맞도록 준비와 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔다.





공공 인프라가 시민의 삶 깊숙이 스며드는 변화다. 전시와 교육을 넘어 인생의 의례까지 품는 장소로 역할을 넓히면서, 지역사회와 호흡하는 문화 플랫폼으로의 진화가 본격화되고 있다. 자세한 내용은 박물관으로 문의하면 된다.





