골목 상권 깨운 손길 의성군 여성 리더들, 설 앞두고 소비로 응답

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

닷새간 시장 순회 구매·이용 촉진 캠페인

“상인에게 가장 큰 선물”

설 명절을 앞두고 전통시장에 힘을 보태려는 지역 여성들의 움직임이 이어지며 상권 회복 기대감을 키우고 있다. 조직적인 장보기와 현장 홍보가 맞물리면서 침체한 소비 심리를 되살리는 마중물 역할을 하고 있다는 평가다.

의성군 여성단체협의회 명절 장보기

AD

군에 따르면 의성군 여성단체협의회는 지난 9일부터 13일까지 의성·안계·금성·봉양 전통시장을 돌며 장보기 행사를 펼쳤다. 명절 특수를 앞두고도 체감 경기가 쉽사리 살아나지 않는 상황에서 상인들에게 실질적인 응원을 전하자는 취지다.

회원 60여 명은 제수와 식자재를 직접 구매하며 전통시장 이용에 앞장섰다. 특히 온누리상품권을 적극적으로 활용해 소비 촉진의 의미를 더했다. 시장을 찾은 주민을 대상으로 한 이용 독려 캠페인도 함께 진행돼 현장 분위기를 달궜다.

김효정 회장은 "시장은 지역 공동체의 뿌리와 같은 공간"이라며 "많은 분이 들러 상인들과 정을 나누는 계기가 되길 바란다"고 말했다. 이어 지속적인 상생 활동을 이어가겠다는 뜻도 밝혔다.

김주수 군수는 "민간의 자발적 참여가 만들어내는 파급력이 무엇보다 크다"며 "행정도 힘을 모아 지역경제에 활력이 이어지도록 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.





AD

명절 장보기는 단순한 소비를 넘어 지역을 지키는 선택이 된다. 주민의 참여가 이어질수록 시장은 다시 사람들로 채워지고, 그 온기가 지역 경제 전반으로 퍼져나갈 것으로 기대된다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>