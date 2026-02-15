울진, 재선충 전선에 국가를 부르다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금강송 사수를 위한 현장 연대

중앙·지역·전문가 해법 집결

국가 차원의 산림 재난에 맞서 동해안 대표 소나무 숲을 지켜내기 위한 협력 논의가 울진군에서 펼쳐졌다. 현장 경험과 과학적 분석, 정책 수단을 하나로 묶어 실효성을 높이자는 취지다.

울진군 소나무 재선충병 대응 국가지역 전략 토론회(조용기 교수)

AD

군은 지난 12일 왕피천 공원 문화관에서 환경일보와 함께 소나무재선충병 대응을 주제로 한 국가·지역 전략 토론회를 개최했다. 중앙부처, 지자체, 산림 소유자, 임업인, 학계와 기술 분야 전문가들이 참여해 확산 차단을 위한 해법을 공유했다.

포문은 산림청과 군 정책자문위원으로 활동 중인 조용기 교수가 열었다. 그는 재선충병의 생태와 전파 구조를 짚으며 금강송 군락 보전을 위해 예방·예찰·신속 방제가 유기적으로 맞물려야 한다고 강조했다. 이어진 발표에서는 국가 단위의 방제 체계와 기초지자체의 실행 전략이 비교 제시되며 협업 지점을 구체화했다.

종합토론에서는 언론계와 산림 분야 전문가들이 참여해 현장에서 체감하는 어려움을 가감 없이 드러냈다. 감염목 처리 과정의 제도 개선, 예산과 인력의 안정적 확보, 벌채 이후의 숲 관리, 지역 주민 참여 확대 등이 핵심 의제로 다뤄졌다. 특히 세계적 가치가 높은 금강송 자원을 보호하기 위해서는 일회성 사업이 아닌 장기 로드맵이 필요하다는 데 공감대가 형성됐다.

현장에서는 방제 효율을 높일 데이터 기반 관리와 함께, 제거된 목재를 활용한 산업적·공익적 모델을 병행해야 한다는 제안도 나왔다. 단순한 피해 최소화를 넘어 지역 경제와 연결되는 선순환 구조를 만들어야 지속성이 담보된다는 판단에서다.

군 관계자는 "전문가와 현장의 지혜가 모이면 보다 현실적인 정책으로 발전할 수 있다"며 "유관 기관과의 긴밀한 공조를 바탕으로 우리 산림을 지켜내는 데 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.





AD

재선충병은 특정 지역의 문제가 아닌 국가 산림 경쟁력과 직결된 과제다. 울진에서 이뤄진 이번 논의가 실천으로 이어질지 주목된다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>