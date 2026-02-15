하이원리조트, 탄광문화 담은 공식 굿즈 팝업 '행운상점' 오픈

하이원리조트, 팝업스토어'행운 상점' 오픈

공식 굿즈 63종·강원FC, 지자체 굿즈 선보여

내달 15일까지…구매 고객에 할인권 증정

강원랜드(대표이사 직무대행 최철규)가 운영하는 하이원리조트가 리조트의 브랜드 가치와 지역의 탄광문화를 결합한 공식 굿즈 팝업스토어 '행운상점'을 열고 본격적인 운영에 나섰다.

하이원리조트 굿즈 팝업스토어. 강원랜드 제공

하이원리조트 굿즈 팝업스토어. 강원랜드 제공

지난 13일 하이원 그랜드호텔 4층 로비 이벤트홀에 문을 연 '행운상점'은 하이원리조트만의 고유한 스토리를 담은 63종의 공식 굿즈를 선보이는 공간이다. 특히 과거 석탄산업 호황기 시절 풍요로움을 상징하던 '지폐 물고 다니는 강아지'를 모티브로 한 키링을 비롯해 파우치, 마그넷 등 하이원이 직접 개발한 다채로운 상품들이 마련되어 방문객들의 눈길을 끌고 있다.

하이원리조트는 이번 오픈을 기념해 풍성한 고객 감사 이벤트도 진행한다. 내달 15일까지 행운상점을 찾는 모든 구매 고객에게는 리조트 내 인기 식음업장인 양식 레스토랑 '라비스타'와 일식 레스토랑 '린카'의 점심 20% 할인 쿠폰과 함께 마그넷 세트를 제공한다. 또한, 7만원 이상 구매한 고객에게는 실용적인 여행용 키트를 추가로 증정한다.

굿즈 라인업은 앞으로 더욱 확대될 전망이다. 내달부터는 하이원이 메인 스폰서로 후원하고 있는 프로축구단 '강원FC'의 공식 굿즈는 물론, 석탄산업전환지역 지자체들의 공식 관광 기념품도 입점시켜 지역 상생의 의미를 더할 계획이다.





하이원리조트 굿즈 팝업스토어. 강원랜드 제공

하이원리조트 굿즈 팝업스토어. 강원랜드 제공

이민호 강원랜드 관광마케팅본부장 직무대행은 "굿즈 개발에 있어 리조트의 다양한 시설과 탄광문화 스토리를 담아 고객들에게 추억을 선물하고자 했다"며 "앞으로도 하이원의 정체성과 지역 문화를 결합한 브랜드 굿즈를 통해 이야기를 기억하는 공간으로 만들어 나가겠다"고 말했다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

