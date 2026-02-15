설 연휴 내 마음 달래 준 노래, 뭐였을까?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지니뮤직 2023∼2025년 설 연휴 차트 분석



설 연휴 고향길에 사람들은 어떤 노래를 들을까. 2023∼2025년 설 연휴 음원 차트 데이터 분석 결과 걸그룹, 솔로 가수, 2세대 대표 보이그룹 빅뱅의 노래가 흘레이리스트에 올랐다.

연합뉴스는 15일 지니뮤직을 인용해 지난 3년간의 설 연휴 음원 차트 데이터를 보도했다. 이에 따르면, 지난 2023년 설 연휴 기간인 1월 20∼24일에는 상위 10곡 가운데 여성 가수의 노래가 무려 9곡을 차지했다. 뉴진스를 비롯해 르세라핌, 아이브의 노래가 대표적이다.

2024년 3월 쿠팡플레이 하프타임 공연하는 뉴진스. 연합뉴스

AD

이 기간 지니뮤직에서 많이 감상 된 노래 상위 10위에는 뉴진스의 '디토'(Ditto)·'OMG'·'하이프 보이'(Hype Boy)가 1∼3위를 석권했다. 르세라핌의 '안티프래자일'(ANTIFRAGILE)이 5위, 아이브의 '애프터 라이크'(After LIKE) 6위, 아이들의 '누드'(Nxde) 10위 등 걸그룹 댄스곡들이 눈에 띄는 사랑을 받았다.

2022년 '역주행 돌풍'을 일으킨 윤하의 '사건의 지평선'이 4위, '쇼미더머니 11' 우승자인 이영지의 '낫 소리'(NOT SORRY)가 8위를 기록해 상위 10곡 가운데 여성 가수의 노래가 무려 9곡을 차지했다.

2024년 설 연휴 기간이었던 2월 9∼12일에는 남녀 솔로 가수들이 고르게 사랑받았다.

이 기간 음악 팬들이 가장 많이 찾은 노래는 아이유의 '러브 윈스 올'(Love wins all)이었다. 또한 임재현의 '비의 랩소디' 2위, 태연의 '투 엑스'(To.X) 3위, 이무진의 '에피소드' 4위, 박재정의 '헤어지자 말해요' 5위 등 감성적인 솔로 가수들의 노래가 1∼5위를 휩쓸었다.

지드래곤. 지드래곤 인스타그램

지난해 설 연휴 기간인 1월 27∼31에는 데뷔 19주년을 맞은 그룹 빅뱅의 노래들이 재조명됐다. 비슷한 시기에 지드래곤이 솔로로 컴백하기도 했다. 이 때문인지 이 기간에는 지드래곤이 빅뱅 멤버 태양·대성과 협업한 신곡 '홈 스위트 홈'(HOME SWEET HOME)이 가장 많이 재생된 노래 1위에 올랐다.

'톱 10' 안에 들지는 못했지만, '봄여름가을겨울'(2022년), '뱅뱅뱅'(2015년), '붉은 노을', '하루하루' 등 빅뱅의 과거 발매곡이 대거 순위를 급격하게 끌어올리며 상위 100위 안에 진입했다.

올해 설 연휴에는 '차트 역주행'을 일궈낸 노래들이 주목받고 있다. 지난 13일 지니뮤직 일간 차트 기준으로 지난 2021년 발매된 카더가든의 '그대 작은 나의 세상이 되어'는 3위를 차지했다. 최근 국내 OTT 티빙 오리지널 예능 '환승연애4'에 삽입돼 시청자들의 주목을 받은 것이다.

또 2023년에 나온 한로로의 '사랑하게 될 거야'는 7위를 기록했다. 발매 당시에는 큰 주목을 받지 못했으나, 시간이 흐른 뒤 라이브 무대와 입소문을 통해 다시 빛을 보게 됐다.





AD

화사의 '굿 굿바이'(Good Goodbye) 역시 발매 다음 달이었던 지난해 11월 배우 박정민과의 '청룡영화상' 축하 무대가 큰 화제를 불러일으키면서 차트 1위를 기록하는 데 성공했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>