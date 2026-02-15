46만여종 '전자책 서비스' 공짜… 부산도서관, '구독형 전자책' 재개

부산도서관이 올해 구독형 전자책 서비스를 재개했다.

부산도서관은 2026년 구독형 전자책 서비스를 오는 12월 4일까지 운영한다고 알렸다. 부산시 도서관 책이음 회원이면 누구나 무료로 이용할 수 있다.

올해는 교보문고, 알라딘, 북큐브 등 3개 플랫폼을 통해 전자책 45만여종과 오디오북 1만여 종 등 총 46만5000여종의 전자도서를 제공한다.

플랫폼별로 1인당 월 최대 20권까지 대출할 수 있으며 대출 기간은 15일이다. 예산이 소진되면 서비스는 조기 종료될 수 있다.

전자도서는 부산시 전자도서관 누리집이나 각 플랫폼 모바일 앱에서 도서관 회원 계정으로 로그인해 이용하면 된다.

부산도서관은 이와 함께 전자신문·전자잡지, 이러닝 콘텐츠, 학술정보 데이터베이스 등 온라인 콘텐츠도 제공하고 있다.





박은아 부산도서관장은 "시간과 장소 제약 없이 독서와 학습을 지원하는 서비스"라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

