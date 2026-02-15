광주시, 중독자 직업재활 본격화…치료 이후 '일자리' 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중독 치료 이후 다시 사회로 돌아가는 과정에서 가장 큰 벽으로 꼽히는 '일자리' 문제를 해결하기 위해 광주시가 직업재활 지원을 본격화한다. 5년간 시범 운영해온 '센터형 중독자 직업재활 지원사업'을 올해부터 상시 사업으로 전환해 치료와 고용을 연계하는 통합 지원체계를 구축한다.

광주시는 중독자의 안정적인 사회복귀를 지원하기 위해 '센터형 중독자 직업재활 지원사업'을 올해부터 본격 시행한다고 15일 밝혔다.

광주광역시 청사. 송보현 기자

AD

이 사업은 자활기업, 사회적기업, 민간기업 등 지역사회 네트워크와 협력해 중독 회복자의 특성에 맞는 일자리를 연계하는 프로그램이다. 단순 취업 알선을 넘어 취업 준비, 취업 연계, 사후 관리를 포함한 단계별 직업재활 체계를 갖춘 것이 특징이다.

특히 취업 이후 고용 유지에 초점을 맞춰 사업체와 상시 소통체계를 운영한다. 이를 통해 근로자의 직무 스트레스 관리, 중독 재발 위험 발생 시 조기 개입, 자조모임 및 소진 예방 프로그램 등을 지원해 직장 적응을 돕는다.

광주시가 호남권 최초로 도입한 이 사업은 지속 가능한 일자리 연계를 통해 기존 병원 치료·상담 중심 지원의 한계를 보완했다는 평가를 받고 있다.

시는 2021년부터 5년간 시범사업을 운영하며 효과를 확인했다. 시범사업 기간 취업자 34명 가운데 20명(59%)이 서비스업·제조업 등 다양한 분야에서 3개월 이상 근무를 유지했다. 특히 2차 시범사업 기간(2024~2025년)에는 3개월 이상 근로 유지율이 78%(23명 중 18명)까지 높아졌다.

사업 참여자 중 한 이용자는 "단순히 생계를 위한 일이 아니라 사회 구성원으로서 역할을 하고 있다는 자긍심이 재발 방지에 큰 도움이 됐다"고 말했다.

현재 광주시는 중독자 직업재활 전담기관 '늘품센터'에 사업 운영을 위탁하고 있다. 18세 이상 중독 회복자 가운데 직업재활 욕구가 있거나 유관기관이 의뢰한 대상자는 지원을 받을 수 있다.

늘품센터는 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영되며, 자세한 사항은 방문 또는 전화 상담을 통해 확인할 수 있다.





AD

박정환 복지건강국장은 "중독 문제는 개인의 건강을 넘어 사회 전반에 영향을 미치는 사안"이라며 "5년간 시범사업을 통해 확인한 직업재활 효과를 바탕으로 중독 회복자의 안정적인 자립과 재발 방지를 함께 지원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>