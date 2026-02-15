경기도, 발달장애인 노년기 전환지원 참여기관 모집…2월26일까지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 오는 26일까지 '발달장애인 노년기 전환지원' 참여기관을 모집한다.

'발달장애인 노년기 전환지원 사업'은 발달장애인들이 보호자가 없어도 지역사회에서 자립적인 생활을 할 수 있도록 돕는 사업이다.

35세 이상 발달장애인과 사회복지사, 지역주민, 지인, 자원봉사자로 구성된 개별 모임을 만든 뒤 개인별 지원계획 수립, 지역사회 활동 지원, 당사자 중심 커뮤니티 운영 등 다양한 자립생활 지원 프로그램을 운영하게 된다.

신청 대상은 발달장애인 대상 서비스 제공 능력 및 경험이 있는 공공·비영리·민간기관(법인, 단체 등) 등이다.

경기도는 모두 7개 기관을 선정한다. 1개 기관당 7~8명의 발달장애인에게 노년기 전환지원 서비스를 제공한다.

경기도청

AD

제출 서류는 공모신청서, 운영계획서, 사업자등록증 등이다.

이은주 경기도 장애인자립지원과장은 "중장년 발달장애인들은 돌봐주는 부모님들이 돌아가실 경우 심각한 돌봄 부재 상황에 부닥친다"며 "이분들이 계속해서 지역사회에 거주할 수 있는 소통체계를 마련할 수 있도록 많은 기관의 참여를 바란다"고 말했다.

경기도는 발달장애인 중장년 돌봄 지원 이외에도 성인 발달장애인 및 청소년 발달장애인의 자립역량 강화와 사회참여 증진을 위해 ▲발달장애인 주간 활동 서비스 ▲청소년 발달장애인 방과 후 활동 서비스 ▲발달장애인 자조 모임 지원 등을 추진하고 있다.





AD

지원 관련 자세한 사항은 120경기도 콜센터 또는 경기도 장애인자립지원과로 문의하면 된다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>