마비노기·아이온2 새 던전 누빈다…설 맞이 대규모 게임 업데이트

게임업계 인기 게임 업데이트 진행

"설 연휴 이용자 확보·즐거움 선사"

국내 주요 게임사들이 설 연휴를 맞아 자사 인기 게임의 업데이트를 대거 진행해 눈길을 끈다. 새 콘텐츠와 캐릭터로 연휴 기간 이용자를 확보하고, 즐거움을 선사한다는 전략이다.

'마비노기 모바일' 설 명절 맞이 업데이트. 넥슨 제공

15일 게임업계에 따르면 넥슨 서브컬처 게임 '블루 아카이브'는 최근 이벤트 스토리 '누구를 위한 예술인가~위작과 미학의 행방~'를 추가하고 신규 캐릭터 2종을 업데이트했다.

이벤트 스토리에서는 '와일드헌트 예술학원'이 주인공으로 등장, 위작과 진품을 바꾸는 의뢰를 수행하며, 미학의 가치를 찾아간다. 스토리와 임무를 완료하면 물감, 대리석 큐브, 기념품샵 플레잉 카드 등 전용 재화를 얻을 수 있다. 이벤트 상점에서 등급별 아이템과 교환도 가능하다. 신규 캐릭터로는 진동 타입 서포터인 '미요'와 '후유'가 등장한다. 각자의 'EX 스킬'로 공격력을 강화하거나 폭발적인 피해를 준다.

'마비노기' 시리즈도 대규모 업데이트로 이용자들을 반긴다. '마비노기'의 경우 지난 12일 신규 아르카나 2종과 메인스트림 G28 '황혼의 잔허' 2부를 업데이트했다. 인형술과 음악 재능이 결합한 중·원거리 딜러 포지션의 아르카나 '멜로딕 퍼피티어'가 소리 파동으로 3개 마리오네트를 동시 소환하는 등 다양한 공격 패턴을 구사한다. 격투술과 근접 전투 재능을 조합한 근거리 딜러 포지션인 '퓨리 파이터'도 등장한다.

'마비노기 모바일'은 협동 전투 콘텐츠인 '타바르타스' 레이드의 '매우 어려움' 난이도를 오는 16일 오전 6시 오픈한다. 보스의 신규 버프와 스킬 변경, 주요 패턴 조정 등 한층 강화된 공략 요소가 전투의 긴장감을 더한다. 다른 서버의 이용자들과 파티를 맺고 던전에 도전할 수 있는 '크로스서버 파티 매칭' 기능도 도입한다. 이와 함께 이용자 간 '관계 시스템'을 통해 유대감을 높일 수 있게 한다.

‘아이온2’ 신규 원정 ‘무의 요람’ 업데이트. 엔씨소프트 제공

지난해 흥행에 성공한 엔씨소프트의 다중접속역할수행게임(MMORPG) '아이온2'는 지난 11일 신규 원정 '무의 요람'을 선보였다. 무의 요람은 신비로운 분위기로 연출된 플레이어 대 환경(PvE) 던전이다. 차원의 틈새에 떨어져 강력한 힘을 얻었지만, 육체의 속박에서 벗어나지 못해 분노하는 '고뇌하는 바카르마'가 보스 몬스터로 등장한다. 설날을 맞아 달빛 청자 한복, 달 그림자 한복, 향에 물든 모란, 숲의 숨결 등 신규 의상 4종도 추가했다. 설날과 어울리는 '자개꽃나비 청자연'과 '솜구름 해치' 펫도 선보인다.

넷마블의 액션 게임 '나 혼자만 레벨업:어라이즈'는 최근 업데이트를 통해 신규 SSR 헌터 '메리 라이네'를 추가했다. 메리 라이네는 수속성 스태커로 빠르게 돌진한 뒤 적을 베는 '그라인드 러시', 회전하며 주위의 적을 베는 '블레이드 스윕', 얼음 톱날을 초고속으로 회전시켜 공격하는 '프로즌 드라이브' 등의 스킬을 보유하고 있다. 또 캐릭터 수집형 AFK 모바일 역할수행게임(RPG) '킹 오브 파이터 AFK'는 '메탈 슬러그 3'와 컬래버레이션 업데이트를 통해 '에리 카사모토', '마르코 로시' 등 신규 파이터를 공개했다. 이날 '피오 제르미' 캐릭터가 추가된다.

서비스 1주년과 맞물려 시즌4 업데이트를 실시한 위메이드의 MMORPG '레전드 오브 이미르'도 있다. '풍요''를 주제로 한 이번 업데이트의 핵심 콘텐츠로는 '다이아의 전당'이 있다. 이용자는 사냥을 통해 '다이아 조각'을 얻는데, 이를 모아 완제 다이아로 제작해 상점·거래소에서 사용할 수 있다. 다이아 조각의 일부는 주간 서버대전 승리 클랜 보상으로도 지급된다. 시즌4는 오는 4월 9일까지 운영된다.





데브시스터즈의 모바일 RPG '쿠키런: 킹덤'은 비스트이스트 월드의 14번째 에피소드 '격돌하는 운명의 전장'을 선보였다. 어둠마녀 쿠키의 사악한 계획에 맞서는 쿠키 연합군은 비스트 쿠키는 물론, 용언의 힘을 지닌 강대한 실험체 도우맛 쿠키 삼인방과 치열한 전투를 벌이게 된다. 새 에피소드에는 어둠마녀 쿠키가 쓰는 '흡수 마법진'과 베놈도우맛 쿠키의 능력인 '염력 파장 등 두 가지 랜드 룰이 추가됐다.

'쿠키런: 킹덤' 14번째 에피소드 '격돌하는 운명의 전장' 업데이트. 데브시스터즈 제공





