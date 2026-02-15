“응급실 뺑뺑이 이제 그만”…'강원형 의료 혁신 모델' 본격 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도, ‘지역필수의료법’ 국회 통과 환영

법적 근거 마련 국비 확보 총력

시군·의료기관과 함께 특화사업 발굴 등 선제 대응

강원특별자치도는 '필수의료 강화 지원 및 지역 간 의료격차 해소에 관한 특별법'(이하 '지역필수의료법')이 국회 본회의를 통과함에 따라 도가 준비해 온 '강원형 필수의료 혁신 모델' 구축 사업을 본격 추진한다고 15일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

이번 법안 통과는 2023년 의정 사태 이후 심화된 지역 필수의료 붕괴와 응급실 미수용(일명 '응급실 뺑뺑이') 문제 등 도민의 생명을 위협하는 의료 공백을 해소할 제도적 기반이 마련됐다는 점에서 큰 의미가 있다.

특히 강원특별자치도는 법안 통과에 대비해 지난 1월 26일 도청 별관 회의실에서 '강원형 필수의료 혁신 모델 개발 관계자 회의'를 개최하는 등 타 시도보다 앞선 선제적 대응을 준비해 왔다.

당시 회의에서는 도내 18개 시군과 대학병원, 의료원 등 의료 전문가들이 참석해 강원도의 의료 현실을 진단하고 이를 타개할 거시적 방향성을 논의한 바 있다.

도는 이번 본회의 통과로 2027년 신설 예정인 '지역필수의료 특별회계'의 법적 근거가 마련됨에 따라 정부 공모사업 선점과 국비 확보에 행정 역량을 집중할 방침이다.

주요 추진 방향은 ▲지역 특성에 맞는 필수의료 인력 확보 및 지원 ▲도내 취약지 의료기관 간 협력체계 강화 ▲지역 주도형 의료지원 사업 발굴 등이다.

이를 위해 도는 시군 및 지역 의료기관과 '원팀(One-Team)' 협력 체계를 더욱 공고히 하는 한편, '지역 맞춤형 특화사업 발굴 회의' 등을 수시로 개최해 보건복지부 공모 계획 수립 이전까지 기본 구상을 마련할 계획이다.





박송림 복지보건국장은 "지역필수의료법 국회 통과로 강원자치도가 구상해 온 의료 혁신 모델이 강력한 추진 동력을 얻게 됐다"며, "시군, 의료기관과 함께 정부 공모사업의 우위를 선점해 국비를 확보하고, 강원자치도만의 특화 모델을 통해 도민이 체감할 수 있는 필수의료 환경을 완성해 나가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

