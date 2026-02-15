최민정 2차례 선두 탈환..女쇼트트랙 3000m 계주 결승 진출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최민정, 김길리, 이소연, 심석희가 출전한 여자 쇼트트랙 대표팀이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 여자 3000m 계주 결승에 올랐다.

한국은 15일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 준결승에서 2조 1위를 기록하며 결승행을 확정했다.

한국 쇼트트랙 여자 대표팀 선수들이 15일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 준결승에서 결승행을 확정지은 뒤 기뻐하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

최민정이 레이스 중 두 차례나 선두를 뺏으며 결승행을 이끌었다. 2조에서는 한중일과 함께 캐나다가 경쟁했다.

1번 주자로 나선 최민정은 출발 직후 캐나다에 이어 두 번째에 자리했다. 초반 형성된 캐나다, 한국, 중국, 일본의 순서가 오랫동안 유지됐다. 10바퀴를 남기고 처음 순위 변동이 발생했다. 최민정이 캐나다를 제치고 선두로 치고나왔다. 5바퀴를 남기고 중국에 선두 자리를 내줬으나 최민정이 3바퀴를 남기고 다시 선두 자리를 꿰찬 뒤 마지막 주자 김길리에게 바톤을 넘겼다. 김길리는 역주하며 가장 먼저 결승선을 통과했고 캐나다와 중국이 2, 3위로 결승선을 통과했다.





기록은 4분04초729였다. 1조에서 1위를 기록한 네덜란드의 4분06초299보다 빨랐다. 오는 19일 열릴 여자 3000m 계주 결승에서는 한국, 캐나다, 네덜란드, 이탈리아가 경쟁한다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

