대전 '노은·오정 농수산물도매시장' 설 연휴 경매 휴장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

17~19일 3일간 경매 중단...중도매인 점포는 자율 운영

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

AD

대전 노은·오정농수산물도매시장의 도매시장법인(청과·수산)이 설날 당일인 17일부터 19일까지 3일간 경매 업무를 중단한다.

중도매인 점포는 휴장 기간 자율적으로 운영되며, 경매 업무는 20일부터 재개된다. 단 노은 농수산물도매시장 수산 법인은 19일부터 경매를 재개한다.

대전시는 경매 업무 중단 내용을 홈페이지에 사전 게시해 시민과 출하자들이 도매시장 이용에 혼선을 겪지 않도록 정확한 이용 정보를 제공할 예정이다.

또한 이용객 편의를 위해 오정농수산물도매시장은 설 연휴 기간인 14일부터 19일까지 기존 유료주차장을 무료로 개방한다.

박영철 대전시 녹지농생명국장은 "설 명절 기간 도매시장을 이용하는 시민들의 불편을 최소화하고 높은 품질의 농수산물을 안정적으로 공급하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





AD

기타 자세한 사항은 노은농수산물도매시장과 오정농수산물도매시장으로 문의하면 된다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>